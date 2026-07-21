„Am Schauplatz“ zeigt, wie Millionäre mit gefinkelten Tricks an Österreichs exklusivste Seeimmobilien gelangen

Wien (OTS) -

Immobilien an den österreichischen Seen sind gefragt wie nie zuvor. Nirgends im Land ist der Quadratmeterpreis so hoch wie direkt am Wasser. Umso strenger sind im sensiblen Uferbereich meist die Bauvorschriften. Aber nicht jeder Immobilienentwickler hält sich an diese Gesetze. Immer wieder werden scheinbare Hotelprojekte eingereicht, die sich im Nachhinein als illegale Luxusdomizile für Superreiche entpuppen. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Der Schwarzbau am See“ – zu sehen am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – berichtet Nora Zoglauer über die bekanntesten Schwarzbauten am Wörthersee und zeigt, welche Widmungstricks an den Salzkammergutseen angewandt werden, um an eine der begehrten Seeimmobilien zu gelangen.

So wie in Velden, wo dem wohl bekanntesten Schwarzbau des Wörthersees jetzt der endgültige Abriss droht. Die Eigentümerinnen und Eigentümer, zum Teil sehr bekannte Personen aus der Musikbranche, wollen mit allen juristischen Mitteln ihre Luxusappartementanlage retten. Aber gelingt ihnen das tatsächlich?

Am Mondsee wurde einst in wunderschöner, exklusiver Alleinlage ein großes Hotel für einen Scheich aus Saudi-Arabien errichtet. Die Familie des Mannes war immer wieder vor Ort, zahlende Gäste hat man nie gesehen. In der Bevölkerung spricht man längst von einem Pseudohotel, dessen Errichtung damals mutmaßlich von der obersten Staatsspitze gewünscht und gedeckt war.

Und was macht man, wenn man überdimensionierte, nicht bewilligte Villen mitten in Naturschutzgebieten errichtet hat? Man versucht mit findigen Rechtsanwälten, teuren Gutachten und massiven Klagsandrohungen gegen Kritikerinnen und Kritiker, diese Schwarzbauten im Nachhinein schrittweise zu legalisieren. Aber funktioniert diese Taktik und wie reagieren die zuständigen Behörden und Politiker darauf?