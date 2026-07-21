MEGA Alumni Award im Wert von 300.000 Euro erstmals an sechs Bildungsorganisationen vergeben

Wien (OTS) -

Sechs Bildungsorganisationen aus ganz Österreich werden erstmals mit dem MEGA Alumni Award ausgezeichnet. Der vom MEGA Bildungsverein vergebene Qualitätspreis ist mit insgesamt 300.000 Euro dotiert und würdigt Bildungsinitiativen, die über viele Jahre hinweg nachhaltige Wirkung für Kinder und Jugendliche entfalten. Aus insgesamt 52 Einreichungen wählte eine unabhängige Expert:innenjury sechs Preisträger:innen in den Kategorien „Breite Wirkung“, „Tiefe Wirkung“ und „Systemische Wirkung“ aus. Zu den diesjährigen Gewinner:innen zählen Hobby Lobby, Digitaler Kompass, AFYA, Wald am See, STARTKLAR und Younus.

„In den vergangenen sechs Jahren hat die MEGA Bildungsstiftung zahlreiche Bildungsinnovationen in den Bereichen Wirtschaftsbildung und Chancenfairness unterstützt. Viele dieser Initiativen wirken bis heute und leisten einen wichtigen Beitrag für Kinder und Jugendliche in Österreich. Mit dem MEGA Alumni Award möchten wir genau diese langfristige Wirkung sichtbar machen und jene Initiativen vor den Vorhang holen, die über Jahre hinweg erfolgreich Veränderungen angestoßen haben“ , sagt Sonja Zimmermann, Vorständin der MEGA Bildungsstiftung.

Von der Initialförderung zur langfristigen Begleitung

Die MEGA Bildungsstiftung hat seit der Gründung im Jahr 2019 Bildungsinitiativen sowohl finanziell über die Bildungsmillion als auch mit Know-how im Rahmen der MEGA Academy unterstützt. Der MEGA Bildungsverein knüpft genau dort an und richtet mit dem MEGA Alumni Award den Blick erstmals gezielt auf die langfristige Wirkung dieser Organisationen. Der Preis ist als zweckungebundener Qualitätspreis konzipiert. Die ausgezeichneten Organisationen entscheiden daher selbst, wie sie das Preisgeld von je 50.000 Euro für ihre weitere Entwicklung einsetzen.

„Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten brauchen wirkungsvolle Bildungsinitiativen verlässliche Unterstützung. Mit dem MEGA Alumni Award schaffen wir Freiräume für Organisationen, damit sie dort investieren können, wo sie den größten Hebel für ihre Wirkung sehen. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, dass erfolgreiche Bildungsorganisationen langfristig bestehen und weiter wachsen können“ , sagt Lisa-Maria Sommer-Fein, Vereinsvorständin des MEGA Bildungsvereins und Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung.

Das sind die MEGA Alumni Award Gewinner:innen 2026:

Kategorie Breite Wirkung

Die Kategorie zeichnet zwei Initiativen aus, die eine große Zahl an Kindern und Jugendlichen erreichen:

Hobby Lobby bietet kostenlose Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, insbesondere aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. So ermöglicht der Verein jungen Menschen, ihre Talente zu finden und zu fördern und soziale Fähigkeiten zu stärken. Seit der Gründung 2018 wurden über 17.000 kostenlose Kursplätze und mehr als 200.000 Betreuungsstunden in den Bereichen Sport, Kunst und Technik ermöglicht. Aktuell erreicht die Organisation jährlich rund 6.000 Kinder und Jugendliche.

In Zeiten von gezielten Desinformationskampagnen stärkt der Digitaler Kompass die Medien- und Informationskompetenz junger Menschen durch Schulworkshops und digitale Faktenchecks auf Social Media. 2025 nahmen bereits 15.000 Jugendliche in 583 Workshops das Angebot wahr und können nun selbständig den Wahrheitsgehalt digitaler Inhalte einschätzen. Über den TikTok Kanal BAIT kamen zusätzlich rund 940.000 Menschen mit den Inhalten in Kontakt.

Kategorie Tiefe Wirkung

Hier werden zwei Initiativen ausgezeichnet, die durch intensive individuelle Begleitung nachhaltige Veränderungen ermöglichen:

AFYA unterstützt geflüchtete Kinder dabei, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und erfolgreich am Schulalltag teilzunehmen. Seit 2018 wurden 1.695 Kinder, 590 Eltern und 728 Lehrkräfte durch das achtwöchige Schulungsprogramm erreicht. So wird der Grundstein für eine erfolgreiche Bildungsbiographie gelegt. Eine externe Evaluation bestätigt zusätzlich die Wirksamkeit des Programms.

Am Bio-Bauernhof Wald am See in Kitzbühel erhalten Kinder und Jugendliche mit sozialen, emotionalen und kognitiven Herausforderungen bereits ab dem Kindergartenalter durch tiergestützte Therapien und Pädagogik individuelle Förderung. Jedes Jahr werden rund 250 junge Menschen unter anderem bei Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen oder schwierigen Lebensumständen durch die tierischen Co-Therapeuten intensiv begleitet.

Kategorie Systemische Wirkung

Ausgezeichnet werden zwei Initiativen, die strukturelle Veränderungen im Bildungssystem anstoßen:

Der Verein STARTKLAR entwickelt evidenzbasierte Konzepte für die sprachliche Bildung mehrsprachig aufwachsender Kinder und verbindet frühe Sprachförderung im Rahmen von Spielgruppen und Kursen mit der gezielten Qualifizierung von Pädagog:innen, aktive Einbindung der Eltern und wissenschaftlicher Begleitung. Die langjährige Expertise wird mittlerweile auch an Hochschulen und Bildungsdirektionen weitergegeben und fließt in bildungspolitische Prozesse ein.

Younus schafft durch sein langfristiges Eins-zu-Eins-Mentoring neue Bildungs- und Entwicklungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien. Die freiwilligen Mentor:innen sind für die jungen Menschen eine zusätzliche Bezugsperson, die sie auch in herausfordernden Zeiten begleitet und unterstützt. Seit 2015 wurden mehr als 5.000 Kinder und Eltern begleitet. Das Angebot ist mittlerweile an 41 Prozent der Chancenbonus Volksschulen in Wien verfügbar.

Die Preisverleihung des MEGA Alumni Awards findet am 8. Oktober 2026 in Wien statt.