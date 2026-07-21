Kinder Business Week feiert 20. Jubiläum

Wien (OTS) -

In der Wirtschaftskammer Österreich startete gestern, Montag, die 20. Auflage der Kinder Business Week – eine Ferienveranstaltung für 8- bis 15-Jährige, die die nächste Generation auf spielerische Art an Wirtschaft und Unternehmertum heranführt. Vertreter heimischer Unternehmen vermittelten den jungen Teilnehmenden, wie Betriebe funktionieren und was ihr Erfolgsgeheimnis ist. So erfahren die Kinder aus erster Hand, wie Wirtschaft funktioniert. Das weckt ihre Neugier, fördert Selbstvertrauen und hilft ihnen, eigene Talente zu entdecken – der Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Schließlich sind die Kinder von heute die Fachkräfte, Führungspersönlichkeiten und Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen.

Den Auftakt der diesjährigen Kinder Business Week bildete ein CEO-Day mit zwölf Top-Managerinnen und -Manager, darunter Sonja Wimmer, Eigentümerin Hotel „The Harmonie Vienna“, Nikolaus Brada, CEO Nibra Aufzugbau, Ferdinand Querfeld, Geschäftsführer „Landtmann’s Bootshaus“, und Stefan Schauer, geschäftsführender Gesellschafter von Staud’s Wien.

80 kostenlose Workshops – es gibt noch einige Restplätze

Veranstaltet wird die Kinder Business Week von der Media Guide Events GmbH, die Wirtschaftskammer Wien ist Kooperationspartner. Alljährlich melden sich bis zu 1000 Kinder und Jugendliche für die kostenlosen Workshops an.

Die Kinder Business Week läuft noch bis Freitag, 24. Juli. Insgesamt finden rund 80 Workshops statt, die eine breite Palette von Branchen abdecken. Es gibt noch einige freie Restplätze - einfach online anmelden: www.kinderbusinessweek.at