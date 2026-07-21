Internationale Auszeichnung für nachhaltige Tourismuslehre am MCI

Innsbruck (OTS) -

Im Rahmen der vierten Responsible Management Education (RME) Week in Kairo wurde Birgit Bosio, Professorin am MCI Department Tourismus & Freizeitwirtschaft, mit einem Anerkennungspreis der PRME Education Awards ausgezeichnet. Der Preis würdigt Lehrkonzepte, die verantwortungsvolles Management und nachhaltige Entwicklung auf innovative Weise in die Hochschullehre integrieren.

PRME (Principles for Responsible Management Education) ist eine Initiative des Global Compact Netzwerks der Vereinten Nationen, die sich für verantwortungsvolle Managementausbildung einsetzt und gesellschaftliche Verantwortung sowie die Verankerung der UN Sustainable Development Goals (SDGs) in der Lehre in den Mittelpunkt stellt.

Praxisnahe Lehre für nachhaltigen Tourismus

Birgit Bosios Lehrkonzept verfolgt das Ziel, angehende Führungskräfte im Tourismus frühzeitig für verantwortungsvolles Management und nachhaltiges Wirtschaften zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungskompetenzen zu vermitteln. Ihre Einreichung überzeugte die Jury insbesondere durch den innovativen didaktischen Ansatz, die enge Einbindung regionaler Stakeholder sowie den hohen Praxisbezug.

„Kern des Konzepts sind drei aufeinander abgestimmte Lernbausteine: eine fundierte Einführung in nachhaltige Entwicklung und die Sustainable Development Goals, deren Umsetzung in der Tourismuswirtschaft sowie ein interaktives SDG World Café. Der Bezug zur Praxis ist dabei entscheidend, weshalb Studierende auch direkt mit Expert:innen aus dem Tiroler Tourismussektor zusammenarbeiten“, erklärt Birgit Bosio.

„Herzlichen Glückwunsch an Birgit Bosio, die sich seit vielen Jahren mit großem Engagement für die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Lehre am MCI einsetzt. Ihr Lehrkonzept befähigt Studierende, Verantwortung zu übernehmen und Wissen über Nachhaltigkeit und die SDGs in konkretes Handeln zu übersetzen. Besonders wertvoll ist dabei die enge Zusammenarbeit mit regionalen Praxispartnern. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Ansatz, verantwortungsvolles Wirtschaften nicht nur zu lehren, sondern in der Region wirksam werden zu lassen“, freut sich auch Regina Obexer, Leiterin des MCI Centers for Responsible Management & Social Impact.

Über Prof. Birgit Bosio

Birgit Bosio absolvierte 2004 ihr Diplom-Studium „Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ am MCI und promovierte 2016 an der Universität Salzburg im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Nach beruflichen Stationen unter anderem bei der Tirol Werbung und der More than metrics GmbH ist sie seit 2006 am Department Tourismus & Freizeitwirtschaft des MCI tätig. 2025 wurde sie zur Professorin berufen.

Neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit engagiert sich Bosio als SDG Ambassador für die strategische Weiterentwicklung des MCI im Bereich Nachhaltigkeit. Zudem ist sie in die angewandten Forschungsprojekte rund um das Kooperationsprojekt F.acT – Zentrum für Tourismus, Forschung und Medien sowie TYSTO Tyrolean Sustainable Tourism Observatory involviert.