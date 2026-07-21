Glasfaser Nordwest wählt Compax: Co-Entwicklung der S/PRI-Clearing-Plattform

Wien/Oldenburg (OTS) -

Wien/Oldenburg, Glasfaser Nordwest, das Joint Venture der Telekom Deutschland GmbH und der EWE AG, hat sich für Compax als Anbieter der Clearing-Plattform nach dem S/PRI Standard (Supplier/Partner Requisition Interface) entschieden. Nach der mehr als 6-jährigen erfolgreichen Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung der Clearing-Plattform der natürliche nächste Schritt in Richtung Prozessqualität und Optimierung. Mit der Co-Entwicklung bündeln zwei starke Kompetenzträger in der Telekommunikationsbranche ihre Kräfte, um Clearing-Prozesse effizienter, transparenter, automatisiert und standardisiert abwickeln zu können. Die gemeinsam entwickelte Plattform basiert auf AAX, der BSS-Lösung von Compax, und erlaubt eine vollumfängliche Integration mit bestehenden Systemen von Glasfaser Nordwest und ihren Partnern. Mit der langjährigen Expertise im Glasfaserausbau, bringt Glasfaser Nordwest wesentliches Know-how in der Abwicklung von Clearing-Fällen mit ein. Dieses Domänenwissen dient den IT-Spezialisten von Compax bei der technischen Umsetzung der Plattform.

Glasfaser Nordwest hat sich die Entwicklung einer zukunftssicheren Infrastruktur im Nordwesten Deutschlands durch den Ausbau des Glasfasernetzes zum Ziel gemacht. Bis zu 1,8 Millionen private Haushalte und Unternehmen sollen bis 2029 Glasfaseranschlüsse erhalten, unabhängig davon, ob sie in städtischen oder ländlichen Regionen beheimatet sind.

Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowie das funktionsstarke BSS von Compax haben Glasfaser Nordwest überzeugt, mit Compax den richtigen Partner für die gemeinsame Entwicklung der Clearing-Plattform gewählt zu haben.

„Die Zusammenarbeit mit Compax ist seit Beginn an vor mehr als 6 Jahren von Vertrauen und Professionalität geprägt, somit war die Entscheidung zu der gemeinsamen Entwicklung mit Fachwissen beizutragen, ein natürlicher nächster Schritt für uns“, so Michael Becker, Business Owner Customer Journey Management von Glasfaser Nordwest. Andreas Mayer, Co-CEO von Glasfaser Nordwest betont die Relevanz der Clearing-Plattform für die Telekommunikationsbranche: „Ziel ist es, unseren Kunden mit der Plattform einen relevanten Mehrwert in Sachen Prozessqualität und Automatisierung zu bieten. Da Compax bereits unser BSS-System bereitstellt, profitieren wir nun auch von bestehenden System-Integrationen in die Kernprozesse.“

Björn Mahn, CSO von Compax zeigt sich begeistert vom nächsten Level der Partnerschaft mit Glasfaser Nordwest: „Glasfaser Nordwest ist herausragend in ihrer technischen und fachlichen Prozessqualität in Deutschland. Diesen Vorsprung können wir weiter ausbauen, indem wir nun unsere Stärken bündeln und gemeinsam das standardisierte und automatisierte Clearing fokussieren. Mit der neuen S/PRI-Clearing-Plattform schaffen wir einen greifbaren Mehrwert für Telekommunikationsunternehmen und deren Kunden.“

Die gemeinsame Entwicklung der Clearing-Plattform wurde im Mai 2026 gestartet. Im Herbst wird die neue Plattform bereits mit den ersten Geschäftsfällen und Geschäftspartnern von Glasfaser-Nordwest live gehen und dann schrittweise erweitert.

Über Glasfaser Nordwest

Das Unternehmen Glasfaser Nordwest wurde Anfang 2020 als Joint Venture von Telekom Deutschland GmbH und EWE AG gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen im Paritätsprinzip übernimmt in großen Teilen des Nordwestens den eigenwirtschaftlichen FTTH-Ausbau. Dabei ist Glasfaser Nordwest für die Ausbauentscheidung und -koordinierung sowie den Betrieb des Netzes verantwortlich. Diese neue Infrastruktur wird dem gesamten Telekommunikationsmarkt diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt. Neben Telekom und EWE wird das Netz bereits heute von weiteren Telekommunikationsanbietern genutzt – perspektivisch sollen weitere Kooperationen folgen. Diese Öffnung des Netzes für andere Marktteilnehmer sorgt dafür, dass die Menschen im Nordwesten mehr Freiheiten bei der Wahl des Telekommunikationsanbieters haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glasfasernordwest.de

Über Compax

Compax ist ein führender Anbieter von BSS/OSS-Software für die Telekommunikationsbranche. Mit seiner Business-Software-Suite deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum an Anforderungen für Geschäftsbereiche wie DSL, FTTH, MVNO und verwandte Branchen ab: Apps und Portale für Bestellstrecken und Selfcare, Produktkatalog, CPQ, Auftragsmanagement, CRM, Contact Center, Abrechnung inkl. Online-Charging, Buchhaltung, Zahlungswesen. Compax ermöglicht es Anbietern neue Produkte, Angebote und Marken schnell zur Markteinführung zu bringen – für B2B, B2C und B2B2X Umfelder. Dabei setzt Compax auf eine erprobte, agile Zusammenarbeitsmethode und arbeitet so mit Spitzenmarken auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.compax.com