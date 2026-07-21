  • 21.07.2026, 09:54:32
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Urlaubsaktion für pflegende Angehörige: 236 Anträge im ersten Halbjahr bewilligt

LR Teschl-Hofmeister: Möchten die wichtige Arbeit pflegender Angehöriger anerkennen und sie bei einer erholsamen Auszeit finanziell unterstützen

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige soll Menschen entlasten, die ihre Familienmitglieder zu Hause betreuen und pflegen. Mit ihrem täglichen Einsatz ermöglichen sie vielen pflegebedürftigen Personen möglichst lange in der vertrauten Umgebung zu leben. Um diese wertvolle Leistung zu würdigen und pflegende Angehörige finanziell zu unterstützen wird ein Zuschuss zu einem Urlaubsaufenthalt gewährt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt 236 Anträge bewilligt.

„Pflegende Angehörige sind eine unverzichtbare Säule unseres Pflegesystems. Ihr Engagement schafft Lebensqualität für die betreuten Menschen und verdient unsere besondere Anerkennung. Mit der Urlaubsaktion wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich pflegende Familienmitglieder zwischendurch eine Auszeit nehmen und neue Kraft schöpfen können“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Pflegende Angehörige erhalten für einen konsumierten Urlaub in Österreich einen Zuschuss in Höhe von 175 Euro. Wird der Urlaub in Niederösterreich verbracht, erhöht sich die Förderung auf 225 Euro. Liegen die nachgewiesenen Nächtigungskosten unter diesen Beträgen, wird der Zuschuss in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten gewährt. Anspruchsberechtigt sind Hauptpflegepersonen, die Angehörige mit mindestens Pflegestufe 3 betreuen. Die Förderung kann einmal pro Person und Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. „Die Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds verlangt oft viel Kraft, Zeit und persönliches Engagement. Deshalb ist es uns wichtig, pflegende Angehörige nicht nur mit Worten, sondern auch ganz konkret zu unterstützen. Die Urlaubsaktion soll dabei helfen, Erholung zu ermöglichen und die finanzielle Belastung eines Urlaubs etwas zu reduzieren“, so Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen zur NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige erhalten Interessierte bei der NÖ Pflegehotline unter 02742/9005-9095 oder per E-Mail an [email protected].

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
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