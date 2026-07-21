HVO-Anbieter Biofuel Express Austria beliefert BMW Group Standort Steyr

Wien (OTS) -

Der heimische HVO-Anbieter Biofuel Express Austria ist eine Liefervereinbarung mit der BMW Motoren GmbH eingegangen. Seit Juni 2026 liefert das Unternehmen mit Sitz in Wien-Hietzing den fossilfreien Treibstoff an den BMW Group Standort Steyr, wo er für den Betrieb von Prüfständen und Versuchsträgern für die Dieselmotoren-Entwicklung verwendet wird. „Mit HVO kann der CO2-Fußabdruck von bestehenden Fahrzeugen deutlich reduziert werden, gleichzeitig können Infrastruktur und bewährte Antriebstechnologien beibehalten werden. Die Lieferung an den BMW Group Entwicklungsstandort Steyr ist ein wichtiges Signal für Technologieoffenheit gegenüber erneuerbaren Lösungen – und zeigt, dass sich HVO100 in bestehende Fahrzeuge und Infrastruktur integrieren lässt", sagt Susanne Nohel, Chief Operating Officer bei Biofuel Express.

HVO ist rasch verfügbar und schafft CO2-Einsparungen von bis zu 90 Prozent

HVO ist ein erneuerbarer Dieselkraftstoff, der zur Gänze aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird und als Alternative zu fossilem Diesel eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichem Diesel sind CO2-Einsparungen von bis zu 90 Prozent möglich. „Viele Unternehmen im Mobilitätsbereich stellen sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen die Frage, wie sie rasch, praxistauglich und wirtschaftlich ihre Fahrzeugflotten klimafreundlich betreiben können. HVO bietet hier als Brückentechnologie den Vorteil, unmittelbar verfügbar zu sein und weniger als herkömmliche Kraftstoffe von internationalen Preisdynamiken abhängig zu sein", so Nohel.

Biofuel Express Austria zählt zu den führenden Anbietern von fossilfreien Treibstoffen in Österreich und ist eine Tochtergesellschaft von Biofuel Express, dem skandinavischen Marktführer im Vertrieb biogener und synthetischer Kraftstoffe. Mit der Vereinbarung mit der BMW Motoren GmbH festigt das Unternehmen seine starke Marktposition in Österreich.