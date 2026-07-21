oeko Time bringt günstigen Sonnenstrom ins Zuhause

Wien (OTS) -

Mit dem Ausbau der Photovoltaik verändert sich die Stromversorgung in Österreich grundlegend. Vor allem in den Mittagsstunden steht viel günstiger Sonnenstrom zur Verfügung. Mit dem neuen Zeitzonentarif oeko Time macht die oekostrom AG diese Entwicklung für Haushalte nutzbar: Wer seinen Stromverbrauch in Zeiten hoher Solarstromproduktion verlagert, profitiert von sehr günstigen Arbeitspreisen ab 5,76 Cent pro Kilowattstunde.

Die Energiewende bringt nicht nur mehr erneuerbaren Strom ins Netz, sondern verändert auch die zeitliche Verfügbarkeit von Energie. Insbesondere an sonnigen Tagen trifft ein hohes Angebot an Photovoltaik-Strom auf die Nachfrage. Dadurch entstehen Zeitfenster, in denen Strom besonders günstig bereitgestellt werden kann.

„Die zunehmende Einspeisung von Sonnenstrom eröffnet neue Möglichkeiten für Verbraucher:innen. Mit oeko Time schaffen wir einen Tarif, der diese Entwicklung aufgreift und die Nutzung erneuerbarer Energie noch attraktiver macht“, sagt Ulrich Streibl, Vorstand der oekostrom AG.

Preissignal für mehr Sonnenstrom im Verbrauch

Zwischen April und September gilt von 10 bis 16 Uhr die Zeitzone „Sommer-Sonne“. In diesem Zeitraum beträgt der Arbeitspreis 5,76 Cent pro Kilowattstunde (netto ohne MWSt. 4,80 Cent). Wer den Betrieb von Haushaltsgeräten oder das Laden eines Elektroautos in diese Stunden verlegt, kann seine Stromkosten deutlich senken.

Im Unterschied zu dynamischen Stromtarifen orientiert sich oeko Time nicht an kurzfristigen Börsenpreisschwankungen. Die Preise werden vorab für klare Zeitfenster festgelegt und bieten dadurch eine hohe Planbarkeit. Zusätzlich gilt eine Preisgarantie bis September 2027.

Flexibilität als Bestandteil der Energiewende

Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien gewinnt die zeitliche Abstimmung von Stromerzeugung und Stromverbrauch zunehmend an Bedeutung. Flexible Verbraucher:innen können dazu beitragen, Angebot und Nachfrage besser in Einklang zu bringen und erneuerbare Energien effizienter zu nutzen. Besonders in Stunden mit hoher Photovoltaik-Erzeugung hilft ein verlagerter Stromverbrauch dabei, das Energiesystem zu entlasten.

Der Zeitzonentarif oeko Time verbindet damit einen finanziellen Anreiz für Kund:innen mit den Anforderungen eines zunehmend partizipativen Energiesystems.