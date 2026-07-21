Revetas Capital tritt über Off-Market-Ankauf einer Büroimmobilie für eine Wohnraum-Umnutzung in den Wiener Immobilienmarkt ein

Wien (OTS) -

Revetas Capital hat sich den Off-Market-Ankauf eines Bürogebäudes für die zukünftige Errichtung von einem bereits baugenehmigten Wohnbau im Wiener Bezirk Meidling gesichert. Die Transaktion markiert den Markteintritt des Unternehmens in den Wiener Wohnimmobilienmarkt und ist zugleich die erste Transaktion im Rahmen der DACH-Plattform von Revetas für Wohnimmobilien zum Verkauf (Residential-for-Sale). Das 6.400 m² große Gebäude in der Reschgasse 20 wird in rund 90 Eigentumswohnungen umgewandelt. Die Transaktion unterstreicht die Rolle von Revetas als Spezialist für die Lösung komplexer Immobiliensituationen durch Restrukturierung und aktives Asset Management: Das Unternehmen erwirbt, strukturiert und realisiert Objekte in guten Lagen und erschließt deren Wertpotenzial für institutionelle Investoren. Die Transaktion wurde gemeinsam mit dem bestehenden finanzierenden Kreditgeber restrukturiert, mit dem Revetas eine langjährige Geschäftsbeziehung verbindet.

Der Ankauf ist das erste Investment im Rahmen der DACH-Residential-for-Sale-Plattform von Revetas, die sich auf gut gelegene, weitgehend genehmigte Projekte konzentriert – darunter Umnutzungen von Büro- zu Wohnimmobilien, teilfertiggestellte Projektentwicklungen, Entwicklungsgrundstücke sowie die Repositionierung untergenutzter Gebäude zu hochwertigen Wohnprojekten.

Eric Assimakopoulos, Founder & Managing Partner bei Revetas Capital, kommentierte:

„Wien verbindet die langfristigen Fundamentaldaten, die institutionelle Investoren suchen, mit Chancen, die erfahrene Unternehmen belohnen, die komplexe Situationen meistern und vor Ort umsetzen können. Gestützt auf unser lokales Team vor Ort in Wien und die mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung von Revetas im Bereich komplexer Value-Add-Immobilien arbeiten wir mit Kreditgebern und Sponsoren zusammen, um wirtschaftlich attraktive Lösungen zu entwickeln, die aus komplexen Situationen Wert schöpfen. Durch die Kombination von institutioneller Investmentexpertise mit eigener Betriebskompetenz können wir hochwertige Projekte identifizieren, strukturieren und umsetzen, die viele traditionelle Käufer aufgrund gesellschafts-, eigentums- oder kapitalseitiger Komplexitäten nicht realisieren können – und steuern dabei jede Phase vom Ankauf über Entwicklung und Fertigstellung bis zum Exit. Dieser Ankauf markiert den Beginn einer breiter angelegten Strategie, und wir prüfen bereits eine Pipeline vergleichbarer Value-Add-Opportunitäten in Wien und der gesamten DACH-Region."

Das Objekt liegt unmittelbar neben einem Zugang zur U-Bahn-Station der Linie U6 und in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof Wien Meidling. Die Büroflächen werden überwiegend in Zwei- und Drei-Zimmer-Eigentumswohnungen mit einer Größe von rund 40 bis 60 m² umgewandelt, ergänzt durch Einzelhandels- und Gastronomieflächen im Erdgeschoß. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Als nachhaltiges Umnutzungsprojekt im Bestand konzipiert, erhält das Projekt die bestehende Betonstruktur und integriert zugleich hocheffiziente Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen auf dem Dach, um die grauen Emissionen deutlich zu senken und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.

Die Nachfrage nach Wohnraum in guten Lagen in Wien übersteigt weiterhin das Neubauangebot und schafft ein attraktives Umfeld für institutionelle Investments. Für erfahrene Value-Add-Investoren bieten diese Marktdynamiken überzeugende Chancen, übersehenes Potenzial zu identifizieren und langfristig Wert zu schaffen. In diesem Umfeld konzentriert sich Revetas Capital darauf, untergenutzte Objekte in etablierten urbanen Lagen zu identifizieren und sie zu hochwertigen Wohnprojekten zu repositionieren, die durch aktives Asset Management und operative Umsetzung vor Ort langfristig Wert schaffen können.

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Über Revetas

Die Revetas-Gruppe ist eine vertikal integrierte internationale institutionelle Investitionsplattform, die sich auf Value-Add-, opportunistische und notleidende Immobilien sowie Sondersituationen in ganz Europa und den USA spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in Wien, Luxemburg und London sowie einem Team von mehr als 75 Fachleuten hat die Gruppe Immobilien im Wert von über 7,9 Milliarden Euro für einen globalen Investorenstamm aus institutionellen Anlegern, Pensions- und Stiftungsfonds, Anlageverwaltern, Family Offices und sehr vermögenden Privatpersonen verwaltet, beraten, in diese investiert und/oder entwickelt.

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