Kerstin Schorn übernimmt Geschäftsführung von Takeda Pharma Österreich

Wien (OTS) -

Takeda bestellt Kerstin Schorn zur neuen Country Head und Geschäftsführerin der Takeda Pharma GmbH. Die Molekularbiologin verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und verbindet wissenschaftliche Expertise mit umfassender Führungs- und Markterfahrung.

Mit Kerstin Schorn übernimmt eine Führungspersönlichkeit die Verantwortung für Takeda Pharma Österreich, die ihre Karriere konsequent an der Verbesserung der Versorgung von Patient*innen ausgerichtet hat.

Österreich nimmt für Takeda eine besondere Rolle ein: Von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zur Versorgung von Patient*innen sind alle Schritte der pharmazeutischen Wertschöpfung im Land vertreten.

„Österreich ist ein Land mit einem starken Gesundheitssystem, exzellenter Forschung und einer hohen Innovationskraft. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Teams, unseren Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen sowie den Entscheidungsträgern im System Lösungen zu gestalten, die Patientinnen und Patienten einen raschen und nachhaltigen Zugang zu innovativen Therapien ermöglichen. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen können wir nur gemeinsam lösen – genau darin liegt unsere große Chance.“ Kerstin Schorn, Country Head Takeda Pharma Österreich.

Kerstin Schorn begann ihren Weg bei Takeda 2018 im Zuge der Integration von Shire. Zuvor war sie in unterschiedlichen Führungsrollen bei internationalen Pharmaunternehmen tätig. Im Laufe ihrer Karriere verantwortete sie zahlreiche Therapiegebiete wie Immunologie, Onkologie und Gastroenterologie und durchlief verschiedenste Funktionen, von Arzneimittelzulassung, über Medical Affairs bis hin zur Vertriebs- und Business Unit Leitung. Zuletzt leitete Kerstin Schorn den Bereich Market Access bei Takeda Pharma Österreich und unterstützte im Zuge dessen den Zugang zu innovativen Arzneimitteln für Patient*innen mit seltenen und komplexen Erkrankungen in Österreich.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sich Kerstin Schorn auch ehrenamtlich für die Weiterentwicklung des Gesundheitsstandorts Österreich sowie für nachhaltige Karrierewege im Gesundheitswesen. Im Rahmen ihres Engagements bei der Healthcare Businesswomen’s Association (HBA) setzt sie sich gemeinsam mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für zukunftsfähige Arbeitswelten, Diversität und die Förderung von Frauen in Führungspositionen im Gesundheitssektor ein.

Privat ist die gebürtige Oberösterreicherin natur- und yogabegeistert und lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Niederösterreich.

Mit der Bestellung von Kerstin Schorn bekräftigt Takeda sein langfristiges Engagement für den Gesundheitsstandort Österreich und seinen Anspruch, gemeinsam mit Partner*innen im Gesundheitssystem nachhaltigen Mehrwert für Patient*innen zu schaffen. Dazu meint Aarnoud Overkamp, General Manager Central Europe Cluster Takeda „Kerstin Schorn verbindet strategischen Weitblick mit einer ausgeprägten Umsetzungsstärke. Sie versteht die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten ebenso wie die Dynamik moderner Gesundheitssysteme. Mit ihrer Erfahrung, ihrem kollaborativen Führungsstil und ihrem klaren Fokus auf Innovation wird sie Takeda Pharma Österreich erfolgreich in die Zukunft führen.“

Über Takeda

Takeda ist ein globales, biopharmazeutisches Unternehmen, spezialisiert auf innovative Medikamente für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen. In Österreich arbeiten unsere Mitarbeiter*innen entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Über 4.000 Mitarbeiter*innen in vielfältigen Bereichen tragen dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in über 100 Länder weltweit gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Weitere Informationen unter https://www.takeda.at

Takeda Pharma GmbH

Astrid Jankowitsch

Head of Public Affairs Austria

E-Mail: [email protected]