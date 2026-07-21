  • 21.07.2026, 09:00:34
  • /
  • OTS0014

Kerstin Schorn übernimmt Geschäftsführung von Takeda Pharma Österreich

Neue Country Head gestaltet Innovation, Patient*innenzugang und Partnerschaften im österreichischen Gesundheitssystem

Kerstin Schorn übernimmt Geschäftsführung von Takeda Pharma Österreich
Wien (OTS) - 

Takeda bestellt Kerstin Schorn zur neuen Country Head und Geschäftsführerin der Takeda Pharma GmbH. Die Molekularbiologin verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie und verbindet wissenschaftliche Expertise mit umfassender Führungs- und Markterfahrung.

Mit Kerstin Schorn übernimmt eine Führungspersönlichkeit die Verantwortung für Takeda Pharma Österreich, die ihre Karriere konsequent an der Verbesserung der Versorgung von Patient*innen ausgerichtet hat.

Österreich nimmt für Takeda eine besondere Rolle ein: Von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zur Versorgung von Patient*innen sind alle Schritte der pharmazeutischen Wertschöpfung im Land vertreten.

„Österreich ist ein Land mit einem starken Gesundheitssystem, exzellenter Forschung und einer hohen Innovationskraft. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Teams, unseren Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen sowie den Entscheidungsträgern im System Lösungen zu gestalten, die Patientinnen und Patienten einen raschen und nachhaltigen Zugang zu innovativen Therapien ermöglichen. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen können wir nur gemeinsam lösen – genau darin liegt unsere große Chance.“ Kerstin Schorn, Country Head Takeda Pharma Österreich.

Kerstin Schorn begann ihren Weg bei Takeda 2018 im Zuge der Integration von Shire. Zuvor war sie in unterschiedlichen Führungsrollen bei internationalen Pharmaunternehmen tätig. Im Laufe ihrer Karriere verantwortete sie zahlreiche Therapiegebiete wie Immunologie, Onkologie und Gastroenterologie und durchlief verschiedenste Funktionen, von Arzneimittelzulassung, über Medical Affairs bis hin zur Vertriebs- und Business Unit Leitung. Zuletzt leitete Kerstin Schorn den Bereich Market Access bei Takeda Pharma Österreich und unterstützte im Zuge dessen den Zugang zu innovativen Arzneimitteln für Patient*innen mit seltenen und komplexen Erkrankungen in Österreich.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sich Kerstin Schorn auch ehrenamtlich für die Weiterentwicklung des Gesundheitsstandorts Österreich sowie für nachhaltige Karrierewege im Gesundheitswesen. Im Rahmen ihres Engagements bei der Healthcare Businesswomen’s Association (HBA) setzt sie sich gemeinsam mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für zukunftsfähige Arbeitswelten, Diversität und die Förderung von Frauen in Führungspositionen im Gesundheitssektor ein.

Privat ist die gebürtige Oberösterreicherin natur- und yogabegeistert und lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Niederösterreich.

Mit der Bestellung von Kerstin Schorn bekräftigt Takeda sein langfristiges Engagement für den Gesundheitsstandort Österreich und seinen Anspruch, gemeinsam mit Partner*innen im Gesundheitssystem nachhaltigen Mehrwert für Patient*innen zu schaffen. Dazu meint Aarnoud Overkamp, General Manager Central Europe Cluster Takeda „Kerstin Schorn verbindet strategischen Weitblick mit einer ausgeprägten Umsetzungsstärke. Sie versteht die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten ebenso wie die Dynamik moderner Gesundheitssysteme. Mit ihrer Erfahrung, ihrem kollaborativen Führungsstil und ihrem klaren Fokus auf Innovation wird sie Takeda Pharma Österreich erfolgreich in die Zukunft führen.“

Über Takeda

Takeda ist ein globales, biopharmazeutisches Unternehmen, spezialisiert auf innovative Medikamente für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen. In Österreich arbeiten unsere Mitarbeiter*innen entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Über 4.000 Mitarbeiter*innen in vielfältigen Bereichen tragen dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in über 100 Länder weltweit gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Weitere Informationen unter https://www.takeda.at

Takeda Pharma GmbH
Astrid Jankowitsch
Head of Public Affairs Austria
E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Public Health PR
Mag. Michael Leitner
Telefon: 01 60 20 530-92
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PHP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Kerstin Schorn übernimmt Geschäftsführung von Takeda Pharma Österreich [Bild, 0.97MB]

Public Health PR

Rückfragen & Kontakt

Public Health PR
Mag. Michael Leitner
Telefon: 01 60 20 530-92
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright