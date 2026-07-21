Fraunhofer Austria: Center Wien und Kärnten bündeln Kräfte

Wien (OTS) -

Fraunhofer Austria Research GmbH stärkt mit einer strategischen Neuausrichtung seine Innovationskraft: Das Center für Data Driven Design (DDD) und das Center für Nachhaltige Produktion und Logistik (NPL) fusionieren zu einer schlagkräftigen Forschungseinheit. Damit vereint Fraunhofer Austria industrielles Praxiswissen direkt mit modernster Methodenkompetenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz – und sichert seine Position als erste Anlaufstelle für industrienahe Forschung in Österreich weiter ab.

Großer Hebel für die Industrie

Für Univ.-Prof. Dr. Ing. Sebastian Schlund, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria, ist die Fusion ein bewusster und positiver Schritt in der Weiterentwicklung der Organisation. „Wir gestalten unsere Strukturen aktiv so, dass sie den größten Hebel für die Industrie entfalten. Diese Zusammenführung zeigt, dass wir vorausschauend handeln, unsere besten Köpfe bündeln und Fraunhofer Austria konsequent zukunftsfähig aufstellen. Das ist ein klares Bekenntnis zu Wachstum und Wirkung", so Schlund. Mit der neuen Struktur setze man einen wichtigen Baustein der hauseigenen Strategie 2035 „Wirtschaft.Neu.Machen." um. „Mutig Strukturen verändern und Forschung dorthin bringen, wo sie den größten Nutzen für die Industrie stiftet", erklärt Schlund weiter.

Zugang zum Fraunhofer-Forschungsnetzwerk

Das Center NPL gestaltet seit Jahren erfolgreich Wertschöpfungsprozesse in Produktions- und Logistiknetzwerken, vom Start-up bis zum Weltkonzern. Durch die Fusion fließen nun auch die Kernkompetenzen in Künstlicher Intelligenz und Visual Computing in dieses Center ein. Am Standort Klagenfurt steht Industrie- und Forschungspartnern künftig das vollständige Leistungsportfolio in Produktion und Logistik zur Verfügung – mit einer eigenen Standortleitung als erste Anlaufstelle. Kärnten erhält damit direkten Zugriff auf das weltweite Fraunhofer-Forschungsnetzwerk mit 74 Instituten und rund 30.000 Mitarbeitenden.

Operative Gesamtleitung übernimmt Dr. techn. Martin Riester

Die operative Gesamtleitung des fusionierten Centers übernimmt Dr. techn. Martin Riester, bisher Leiter des Centers NPL. „Methodenkompetenz und Domainorientierung sind untrennbar miteinander verbunden. Diese Kombination ist der Schlüssel für Innovation und für den erfolgreichen Transfer in die industrielle Anwendung", betont Riester. Er steht für eine konsequent anwendungsorientierte Forschung. Unter seiner Führung wird Fraunhofer Austria den eingeschlagenen Kurs weiter beschleunigen: Ausweitung der industriellen Kooperationen, stärkere Wirkung in der Praxis und größere Sichtbarkeit am Markt.

Dr. Eva Eggeling verlässt Fraunhofer Austria

Mit dem Zusammenschluss endet zugleich eine prägende Ära: Dr. Eva Eggeling kam 2008 zu Fraunhofer Austria und baute den Geschäftsbereich Visual Computing in Graz auf – aus einer Idee ohne organisationale Vorlage wurde ein international sichtbarer Forschungsbereich mit industrieller Strahlkraft in Computer Vision, VR/AR und optischer Qualitätsprüfung. Unter ihrer Leitung wuchs das Center DDD – inklusive dem Kärntner KI-Zentrum „KI4LIFE" – auf rund 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ein Jahresvolumen von rund 3 Mio. Euro. Im Zuge der Neustrukturierung widmet sich Eggeling nun neuen beruflichen Herausforderungen. „Eva Eggeling hat Fraunhofer Austria mit unternehmerischem Mut, wissenschaftlicher Exzellenz und strategischem Weitblick mitgeprägt. Wir danken ihr für ihren außerordentlichen Einsatz und wünschen ihr für ihren nächsten Schritt alles Gute", so Schlund.

Über Fraunhofer Austria

Fraunhofer Austria ist eine eigenständige Auslandsgesellschaft der Fraunhofer-Gesellschaft, der führenden Organisation für angewandte Forschung in Europa. Mit Standorten in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt verbindet Fraunhofer Austria wissenschaftliche Exzellenz mit konsequenter Praxisorientierung – für eine Wirtschaft, die sich neu erfindet.