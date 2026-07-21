WKW-Präsident Ruck verhöhnt eigene Klientel als “degeneriert”. Stephan Zöchling fordert erneut dessen Rücktritt.

Wien (OTS) -

Die Reforminitiative #zusammenstaerker fordert nach den jüngsten Enthüllungen erneut den sofortigen Rücktritt von Walter Ruck als Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Aus einem geleakten Gesprächsprotokoll geht hervor, dass Ruck Industrielle als „degeneriert" bezeichnet, offen über Postenschacher spricht und ein Frauenbild offenbart, das untragbar ist.

„Was diese Protokolle zeigen, ist kein Ausrutscher. Das ist die Geisteshaltung des Kammer-Kaisers Walter Ruck", sagt #zusammenstaerker-Gründer und Industrieller Stephan Zöchling. „Wer aus Schloss Hernstein, Opernballlogen und Weinkellern heraus Posten an Familienmitglieder und Parteifreunde verschachert, ist nicht in der Position, Leistungsträger derart zu verunglimpfen."

„Unternehmer, insbesondere Industrielle, kämpfen seit Jahren gegen eine zunehmend negative Wahrnehmung in der Gesellschaft. Dass ihnen ausgerechnet ihre eigene Interessenvertretung in den Rücken fällt, ist unfassbar", so Zöchling.

#zusammenstaerker hatte bereits im Februar 2026 den Rücktritt Rucks gefordert. Die damaligen Vorwürfe haben sich durch die neuen Protokolle nicht nur bestätigt, sondern massiv verschärft.

„Wer so spricht und so handelt, schadet dem Wirtschaftsstandort doppelt. Ein Rücktritt ist die einzige Konsequenz. Aber es geht um mehr als die Person Walter Ruck. Wir dürfen als Gesellschaft nicht akzeptieren, dass öffentliche Institutionen so geführt werden. Dagegen müssen wir uns wehren", sagt Zöchling.

Die Initiative ruft deswegen alle Unternehmerinnen, Unternehmer und engagierte Bürgerinnen und Bürger auf, die Rücktrittsforderung zu unterzeichnen und zu teilen:

zusammenstaerker.at/ruck-tritt-jetzt