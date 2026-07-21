- 21.07.2026, 08:03:02
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- OTS0005
Termine am 21. Juli in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.30 Uhr, PK FPÖ Wien mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Abgeordnetem Maximilian Krauss zu „Neues zur Causa Marktamt“ (1., Rathaus, FPÖ-Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
- 10.30 Uhr, PK Grüne Wien mit nicht amtsführendem Stadtrat Peter Kraus und den Abgeordneten Julia Malle und Barbara Huemer zu Causa Marktamt (1., Rathaus, Arkadenhof)
(Schluss) red
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