- 20.07.2026, 20:50:32
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ABSAGE: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung
Das für Dienstag, 21. Juli 2026, 09:45 Uhr, geplante Hintergrundgespräch von Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer zum Thema Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung muss leider kurzfristig abgesagt werden.
Ein Ersatztermin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Wir danken für Ihr Verständnis!
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