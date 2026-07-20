  • 20.07.2026, 20:50:32
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  • OTS0089

ABSAGE: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung

Wien (OTS) - 

Das für Dienstag, 21. Juli 2026, 09:45 Uhr, geplante Hintergrundgespräch von Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer zum Thema Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung muss leider kurzfristig abgesagt werden.

Ein Ersatztermin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Wir danken für Ihr Verständnis!

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