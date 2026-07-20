  • 20.07.2026, 17:49:02
  • /
  • OTS0088

Prüfung eines Disziplinarverfahrens in der Angelegenheit Marktamt eingeleitet

Wien (OTS) - 

Die Magistratsdirektion der Stadt Wien gibt bekannt, dass aufgrund des derzeitigen Informationsstandes der Erhebungen der Internen Revision der Magistratsdirektion - rund um die Vorwürfe und Informationen zur Abteilungsleitung der MA 59 – Marktamt, eine Sachverhaltsdarstellung zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens in Bearbeitung ist.

Angesichts der in der Öffentlichkeit diskutierten Zuständigkeiten stellt die Magistratsdirektion der Stadt Wien klar, dass die Beurteilung des Umgangs von Dienststellenleiter*innen ausschließlich im Aufgaben- und Ingerenzbereich des Magistratsdirektors der Stadt Wien als Leiter des Inneren Dienstes liegt.

Zum Verfahren

Grundsätzlich ist die Stadt Wien als Arbeitgeberin verpflichtet, einen Sachverhalt unabhängig vom öffentlichen Diskurs und der Medienberichterstattung und unter Berücksichtigung der Fürsorgepflicht für alle Bedienstetengruppen objektiv zu prüfen und zu entscheiden.

Sollte sich daraus eine Pflichtverletzung ergeben, werden entsprechende dienstrechtliche Maßnahmen gesetzt. Wenn ein Disziplinarverfahren einzuleiten ist, befasst sich in weiterer Folge die unabhängige Disziplinarkommission mit den vorgebrachten Inhalten. Das Disziplinarverfahren der Beamt*innen ist in der Dienstordnung 1994 geregelt.

Da die zur Prüfung bzw. Untersuchung gelangenden Vorhalte und Darstellungen den Geheimhaltungspflichten, wie insbesondere dem Datenschutz unterliegen, und damit die Interessen der betroffenen Bediensteten vollumfänglich zu wahren und zu schützen sind, sind der Arbeitgeberin – und damit der Magistratsdirektion der Stadt Wien – die Möglichkeiten einer umfassenden medialen Verbreitung und Erläuterung von z.B. Prüfungsinhalten untersagt.

Rückfragen & Kontakt

Andrea Leitner
Magistratsdirektion – Pressesprecherin des Magistratsdirektors
Tel: +43 1 4000 82552
Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Andrea Leitner
Magistratsdirektion – Pressesprecherin des Magistratsdirektors
Tel: +43 1 4000 82552
Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright