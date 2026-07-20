- 20.07.2026, 15:40:33
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KORREKTUR zu OTS0032 vom 20.07.2026: AVISO: Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich
Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und BBU-Geschäftsführer Andreas Achrainer, 21. Juli 2026, 10:30 Uhr
KORREKTUR ZU OTS_20260720_OTS0032
KORREKTUR-HINWEIS
Änderung der Beginn Uhrzeit von 10 Uhr auf 10:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU GmbH), Andreas Achrainer, präsentieren aktuelle Fakten und Entwicklungen zur Asylpolitik in Österreich. Im Fokus stehen Maßnahmen und Ergebnisse einer harten und gerechten Asylpolitik.
Wann: 21. Juli 2026, 10:30 Uhr
Wo: Bundesministerium für Inneres, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3daz8c7h
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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