Bauernbund gratuliert Lorenz Mayr zur Designierung als künftiger LK-Präsident

St. Pölten (OTS) -

Der Österreichische Bauernbund gratuliert Lorenz Mayr zur Designierung als künftiger Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und Irene Neumann-Hartberger zur Designierung als neue Vizepräsidentin. Die Übergabe an der Spitze der Landwirtschaftskammer soll bei der nächsten Vollversammlung am 4. Dezember erfolgen. Der bisherige LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager wird sich künftig verstärkt seinen Aufgaben im Nationalrat und auf europäischer Ebene widmen.

“Lorenz Mayr ist seit vielen Jahren eine starke Stimme für die niederösterreichischen Bauernfamilien. Er verbindet fachliche Kompetenz mit Bodenständigkeit und kennt die politischen Entscheidungswege in Niederösterreich, im Bund und auf europäischer Ebene. Seine einstimmige Designierung ist ein starkes Zeichen der Geschlossenheit. Ich gratuliere ihm herzlich und bin überzeugt, dass er die Landwirtschaftskammer Niederösterreich gemeinsam mit Irene Neumann-Hartberger und Andrea Wagner erfolgreich weiterführen wird“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, erklärt: “Ich gratuliere Lorenz Mayr als designiertem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und Irene Neumann-Hartberger als designierter Vizepräsidentin sehr herzlich. Mit ihnen übernehmen zwei erfahrene Persönlichkeiten Verantwortung, die unsere Landwirtschaft aus eigener Praxis kennen. Sie wissen genau, welchen Herausforderungen unsere Betriebe tagtäglich am Feld und im Stall begegnen. Ich bin überzeugt, dass sie sich mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz für die Anliegen unserer Bäuerinnen und Bauern einsetzen werden, und freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl unserer heimischen Land- und Forstwirtschaft.“

Zwtl.: Starkes Team für Niederösterreichs Landwirtschaft

Der 44-jährige Lorenz Mayr bewirtschaftet mit seiner Familie einen Ackerbaubetrieb im Weinviertel und ist seit 2020 Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Irene Neumann-Hartberger führt mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb an der Hohen Wand. Als Bundesbäuerin und Nationalratsabgeordnete bringt sie umfassende Erfahrung in der bäuerlichen Interessenvertretung mit.

“Lorenz Mayr und Irene Neumann-Hartberger stehen für Bodenständigkeit, fachliche Stärke und eine Politik, die nahe an den Betrieben ist. Sie wissen, welche Herausforderungen die Bäuerinnen und Bauern beschäftigen, und arbeiten konsequent an praxistauglichen Lösungen. Gemeinsam mit Vizepräsidentin Andrea Wagner bilden sie ein starkes Team, das Stabilität sichert und die Landwirtschaftskammer Niederösterreich mit klarer Linie weiterführen wird“, erklärt Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl.

Zwtl.: Dank an Johannes Schmuckenschlager

Johannes Schmuckenschlager steht seit 2018 an der Spitze der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Strasser und Weisl danken ihm für seinen langjährigen Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe.

“Johannes Schmuckenschlager hat die Landwirtschaftskammer mit großem Engagement, Weitblick und klarer Haltung geführt. Er hat die Interessen der niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern kraftvoll vertreten und wesentlich dazu beigetragen, den Bauernbund als starke und verlässliche Kraft zu festigen. Wir danken ihm für seine erfolgreiche Arbeit und freuen uns, dass er seine Erfahrung künftig verstärkt auf nationaler und europäischer Ebene einbringen wird“, so Strasser und Weisl abschließend. (Schluss)