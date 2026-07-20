Moosbrugger gratuliert designiertem LK Niederösterreich-Präsidenten Lorenz Mayr

Wien (OTS) -

„Lorenz Mayr ist ein überaus engagierter, bestens vernetzter und fachlich kompetenter Agrarvertreter. Er hat sich bereits in verschiedensten Funktionen und insbesondere als LK Niederösterreich-Vizepräsident, AMA-Marketing-Aufsichtsratsvorsitzender und medial in höchstem Maße um die heimische Land- und Forstwirtschaft sowie Versorgungssicherheit verdient gemacht. Als Gründer des Vereins BODEN.LEBEN und durch seine frühe und intensive Kommunikation auf diversen Social Media-Kanälen hat er auch schon viel zur Wissensvermittlung beigetragen sowie Zukunfts- und Nachhaltigkeitsdenken bewiesen“, betont LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger.

„Wir wünschen Lorenz Mayr für seine künftige Aufgabe viel Erfolg und hoffen auf eine weiterhin so gute, konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der österreichischen Bäuerinnen und Bauern, Forstwirtinnen und Forstwirte“, so Moosbrugger, der auch Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger gratuliert, die neben Biobäuerin Andrea Wagner künftig ebenso als Vizepräsidentin fungieren und Mayr in dieser Funktion nachrücken wird.

Moosbrugger dankt gleichzeitig auch dem bisherigen und bis Dezember amtierenden LK Niederösterreich-Präsidenten und LKÖ-Vizepräsidenten Johannes Schmuckenschlager für sein hohes Engagement und die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne der bäuerlichen Familienbetriebe. „Wir begrüßen, dass Johannes Schmuckenschlager der heimischen Land- und Forstwirtschaft weiterhin mit seinem hervorragenden Netzwerk, Einsatz und Fachwissen als Nationalrat und in diversen zentralen Weinbau-Funktionen auf nationaler und europäischer Ebene zur Verfügung stehen wird“, unterstreicht der LKÖ-Präsident im Hinblick auf die enormen Herausforderungen auch in diesem Sektor.