  • 20.07.2026, 14:16:02
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  • OTS0077

Mehr Chancen für ländlichen Raum

Initiative Wirtschaftsstandort OÖ begrüßt neue Medienförderung

Linz (OTS) - 

„Die soeben präsentierten Grundsätze der neuen Medienförderung sind – abgesehen von der Null-Förderung für Gratiszeitungen – zu begrüßen“, sagt IWS-GF Gottfried Kneifel. 22,5 Millionen Euro als Förderung für die Zustellung von Abonnement-Zeitungen bringe mehr Chancen für alle Zeitungsleser im ländlichen Raum.

Die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) tritt seit mehreren Jahren für – zumindest annähernd – gleiche Lebensbedingungen für Menschen in den ländlichen Gemeinden, Bezirken und Regionen ein. Dies sei ein kleiner, aber guter Schritt in diese Richtung. Optimal wäre es, wenn der Logistikpartner Post österreichische Tageszeitungen zumindest bis 12 Uhr des Erscheinungstages an die Abonnenten zustellen könnte.

Der leichter erreichbare Zugang zu gedruckten Tageszeitungen sei nicht nur ein Beitrag zur umfassenden Information und Meinungsvielfalt, sondern auch zur Festigung und Weiterentwicklung der Demokratie in Österreich, so Kneifel.

Rückfragen & Kontakt

Initiative Wirtschaftsstandort OÖ
Prof. Gottfried Kneifel
Telefon: 0664-4432858
Website: https://www.iwsooe.at

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