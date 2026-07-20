Bis zu 2,293 Millionen sahen WM-Finale im ORF

Wien (OTS) -

Die FIFA-Fußball-WM 2026 ist entschieden, Spanien ist der neue Weltmeister. Das Interesse der Fans an der gestrigen (19. Juli) ORF-Live-Übertragung war enorm: Bis zu 2,293 Millionen und im Schnitt 2,247 Millionen bei 73 Prozent Marktanteil ließen sich die zweite Halbzeit von Spanien – Argentinien nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen wurden 82 Prozent MA (E-49 Jahre) bzw. 89 Prozent MA (E-29 Jahre) erreicht. Damit war das WM-Finale 2026 die meistgesehene ORF-Sendung seit dem Jahr 2020 („Zeit im Bild“ zum Thema Corona). In der zweiten Halbzeit der Verlängerung um Mitternacht waren noch immer im Schnitt 2,142 Millionen Fans bei 79 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei und auch die WM-Feierlichkeiten danach (bis 0.50 Uhr) sahen im Schnitt 1,009 Millionen bei 69 Prozent Marktanteil.

Vom 11. Juni bis 19. Juli zeigte der ORF insgesamt in einer Gesamtlänge von rund 150 Stunden 52 der 104 WM-Spiele, insgesamt wurden mit der Berichterstattung 6,698 Millionen (weitester Seherkreis) Fußballfans erreicht, das entspricht 89 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Allein am gestrigen WM-Finaltag lag der weiteste Seherkreis bei 3,813 Millionen, das sind 51 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Bemerkenswert: Sowohl Österreich – Jordanien am 17. Juni (mit bis zu 1,275 Millionen Reichweite) als auch Algerien – Österreich am 28. Juni (mit bis zu 1,076 Millionen RW) übersprangen im ORF trotz der ungünstigen Beginnzeiten um 6.00 bzw. 4.00 Uhr früh die Millionengrenze.

Zum Publikumshit wurden auch die vom ORF – mit ORF ON als wesentlichem digitalem Hub – bereitgestellten Video-Streams, wie immens starke 65 Mio. Nutzungsminuten allein gestern und der absolute ORF-Rekord für den Stream der zweiten Halbzeit des gestrigen Finales (Durchschnittsreichweite 351.000) zeigen. Auch die Fußballinhalte von sport.ORF.at und dem „ORF Fußball“-Special wurden mit insgesamt 106 Mio. Seitenaufrufen während der WM sehr intensiv genutzt.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Diese Fußball-WM war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, was die Anzahl der Spiele betrifft, die Sendezeiten und vor allem die erstmalige Teilnahme Österreichs nach 28 Jahren. Mit einem kleinen Team in den USA das Kultstatus erlangt hat, mit neuen, spannenden Expertinnen und Experten daheim am Mediencampus und mit Kolleginnen und Kollegen aus Redaktion und Technik im Rund-um-die-Uhr-Dienst ist es gelungen, echte WM-Begeisterung zu entfachen – sei es im Fernsehen, im Radio, in den Online-Angeboten, via Social Media und mittels hervorragend genutzter Public-Viewing-Events. Mein Dank geht an die Fans, die unsere Angebote so umfassend genützt haben, und an alle beteiligten ORF-Kolleginnen und -Kollegen, die im wahrsten Wortsinn WM-reif waren. Ich bedanke mich auch bei ServusTV für die gelungene Kooperation.“

Die ORF-Reichweiten-Top-10 der WM:

Finale: Spanien – Argentinien (19. Juli, 2. Halbzeit)

2,247 Mio RW, 73/82/89 Prozent MA

Halbfinale: Frankreich – Spanien (14. Juli, 2. Halbzeit)

1,705 Mio RW, 64/73/80 Prozent MA

Österreich – Jordanien (17. Juni, 2. Halbzeit)

1,245 Mio RW, 87/90/98 Prozent MA

Spanien – Belgien (10. Juni, 2. Halbzeit)

1,141 Mio RW, 55/65/75 Prozent MA

Viertelfinale: Argentinien – Ägypten (7. Juli, 2. Halbzeit)

1,046 Mio RW, 47/65/80 Prozent MA

Eröffnungsspiel: Mexiko – Südafrika (11. Juni, 1. Halbzeit)

1,013 Mio RW, 44/55/71 Prozent MA

Frankreich – Senegal (16. Juni, 1. Halbzeit)

982.000 RW, 38/51/64 Prozent MA

Viertelfinale: Frankreich – Marokko (9. Juli, 1. Halbzeit)

980.000 RW, 48/60/73 Prozent MA

England – Elfenbeinküste (1. Juli, 2. Halbzeit)

960.000 RW, 39/53/64 Prozent MA

Algerien – Österreich (28. Juni, 2. Halbzeit)

955.000 RW, 83/88/94 Prozent MA

Weitere bemerkenswerte Facts:

Großes Interesse auch an der begleitenden, täglichen WM-Berichterstattung in ORF 2: Die „WM Update“-Sendungen und die „Morning Show“ erreichten gemeinsam einen WSK von 2,111 Millionen, das sind 28 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Einmal mehr war das Interesse an einer Fußball-WM bei den Seherinnen groß: Der Marktanteil bei den weiblichen Fans lag bei 34 Prozent.

Bundesländer-Ranking: Die fleißigsten WM-Zuschauer:innen kamen aus der Steiermark (43 Prozent Marktanteil) vor jenen aus Kärnten und Oberösterreich mit 40 Prozent MA.

Streams und Online-Berichterstattung als Hits

Zum Publikumsmagneten wurde auch das Web- und App-Angebot zur WM: Das umfangreiche multimediale Package auf ORF ON, sport.ORF.at und im „ORF Fußball“-Special umfasste alles, was das Fanherz begehrt - von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten und Live-Tickern.

So wurden die auf dem digitalen Flagship-Store ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF so stark genutzt wie nie zuvor bei einem Fußball-Event, auch wenn die Spiele teils nachts bzw. sehr frühmorgens stattfanden.

Der Stream der zweiten Halbzeit des gestrigen Finales war mit einer Durchschnittsreichweite von 351.000 absoluter ORF-Rekord seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017, dicht gefolgt von der ersten Halbzeit (350.000) und dem ersten Teil der Verlängerung (348.000). Insgesamt schafften es Streams von drei Spielen der heurigen WM bei der Durchschnittsreichweite über die 250.000er-Marke.

Grandiose Werte gab es auch bei der Gesamtnutzung der ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven ORF ON-Contents: Allein für die Live-Streams und Videos-on-Demand von gestern (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) wurden in Österreich bisher insgesamt 65 Mio. Nutzungsminuten, 6,1 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und 1 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) verzeichnet. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus). Auch sport.ORF.at und das „ORF Fußball“-Special wurden sowohl im Web als auch via App äußerst intensiv genutzt. Während der Laufzeit der WM erzielten die Fußballinhalte in diesen Angeboten – Storys, Live-Ticker, Tabellen, Hintergrundberichte und mehr – 106 Millionen Seitenaufrufe (Quelle: Interne Statistik).

Weitere Facts:

Neben den 150 Stunden Live-Flächen in ORF 1 wurden für „Sport aktuell“ bzw. „Sport 20“ (in ORF SPORT +) 135 Beiträge und Schaltungen on air gebracht.

Meistgeklickter Artikel mit 693.000 Aufrufen auf sport.ORF.at war „Österreich schafft nach Drama Aufstieg“, meistgeklicktes Video (mit 233.000 Aufrufen) waren die Highlights von Österreich – Algerien.

Auf Instagram erreichte der ORF SPORT 122 Millionen Views und hat mit einem Plus von mehr als 23.000 Followern die 200.000er-Marke überschritten; reichweitenstärkstes Posting war mit 2,3 Millionen jenes zu den Feierlichkeiten des ÖFB-Teams nach dem Last-Minute-Tor gegen Algerien.

Das „Bist du deppert!“-Post auf TikTok war mit 1,1 Millionen Aufrufen das reichweitenstärkste, gefolgt vom Arnautovic-Abschiedsinterview mit 645.000.

Auf Facebook wurden 69 Millionen Views erzielt, 5,8 Millionen waren es auf YouTube; die ebendort angebotenen Videos erreichten insgesamt eine Wiedergabezeit von 98.000 Stunden.

Die Story mit dem WM-Fahrplan auf tv.orf.at erreichte 1.306.517 Millionen Page-Impressions.

Public Viewings

WM geschaut wurde auch außerhalb der eigenen vier Wände – etwa bei österreichweit insgesamt 507 offiziellen Public-Viewing-Events (darunter der ÖFB-Campus oder das francis in Wien, die Sandburg in Linz, die Sturm Graz Sportsbar, die Seebühne Mörbisch, der Benediktinermarkt in Klagenfurt oder der Dornbirner Marktplatz), wobei Niederösterreich mit 109 Public Viewings die Nase vorne hatte. Dabei wurden pro WM-Tag bis zu 175.000 Besucher:innen gezählt.

Vom 18. Juni bis zum 20. Juli wurden täglich in der Früh die besten Tor-Szenen des ORF aus der vorangegangenen WM-Nacht auf digitalen City Lights in vier Städten gezeigt. Jeweils in Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt wurden die Tor-Szenen auf insgesamt mehr als 250 Screens im öffentlichen Raum ausgespielt.