  • 20.07.2026, 12:27:32
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Exakte WM-Final-Prognose live auf Radio Niederösterreich aufgelöst

St. Pölten (OTS) - 

Montag, 20. Juli 2026, kurz nach 8 Uhr: Thommy Ten und Amélie van Tass lassen live auf Radio Niederösterreich das Kuvert öffnen, das sie am 26. Juni 2026 bei Rechtsanwalt Markus Mayer in St. Pölten versiegeln und verwahren ließen. Hinter einem Absperrband waren die beiden selbst nur noch Zuschauer. Der Rechtsanwalt öffnete das Kuvert, kontrollierte, dass keinerlei weitere Zettel enthalten waren und gemeinsam mit Morgenmoderator Roman Kreid wurden die drei vorhergesagten Ergebnisse vorgelesen. Wer spielt im Finale, wer gewinnt und wie lautet der Endstand? Alle Ergebnisse waren korrekt handschriftlich aufgelistet und von beiden Magiern persönlich unterschrieben.

Das Magierduo sei vor Shows nicht so nervös wie bei dieser Auflösung, hieß es im Interview bei Roman Kreid in „Guten Morgen Niederösterreich“. Thommy Ten und Amélie van Tass haben auch schon Wahlergebnisse erfolgreich vorhergesagt, aber diesmal war die ganze Welt involviert, so Amélie van Tass: „Weltfußball, die Weltmeisterschaft – das ist natürlich noch einmal eine ganze Nummer größer und somit war das für uns schon noch ein Stück unmöglicher.“ Thommy Ten: „Wir lieben es Vorhersagen zu machen: bei unserer Live-Show, auf Tour, zwei Mal haben wir die Nationalratswahlen vorhergesagt – aber diesmal wollten wir einfach noch einen Sprung weitergehen.“ Und der ist gelungen – live auf Radio Niederösterreich. Das war auch nicht die letzte spektakuläre Vorhersage versichern sie. Die Weltmeister der Mentalmagie sind schon am Überlegen, welche Prognose sie sich als nächstes vornehmen.

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