AVISO PK Grüne Wien am 21.7. zu MA59-Causa

Wien (OTS) -

Thema: Die Causa MA59 zieht immer weitere Kreise – doch die politisch Verantwortlichen, allen voran Bürgermeister Ludwig, bleiben untätig. Auch die Frauenstadträtin schweigt zu den Sexismusvorwürfen. Die Grünen Wien laden zur Pressekonferenz.



Mit

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien

Julia Malle, stv. Klubobfrau und Frauensprecherin Grüne Wien

Barbara Huemer, Personalsprecherin Grüne Wien



Zeit: Dienstag, 21. Juli 2026, um 10:30 Uhr

Ort: Arkadenhof des Wiener Rathauses



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