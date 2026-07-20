- 20.07.2026, 12:14:32
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AVISO PK Grüne Wien am 21.7. zu MA59-Causa
Thema: Die Causa MA59 zieht immer weitere Kreise – doch die politisch Verantwortlichen, allen voran Bürgermeister Ludwig, bleiben untätig. Auch die Frauenstadträtin schweigt zu den Sexismusvorwürfen. Die Grünen Wien laden zur Pressekonferenz.
Mit
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Julia Malle, stv. Klubobfrau und Frauensprecherin Grüne Wien
Barbara Huemer, Personalsprecherin Grüne Wien
Zeit: Dienstag, 21. Juli 2026, um 10:30 Uhr
Ort: Arkadenhof des Wiener Rathauses
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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