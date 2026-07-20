ÖGK begrüßt geplante Entlastung bei IVF-Behandlungen

Wien (OTS) -

Die ÖGK begrüßt den von Familienministerin Claudia Bauer angekündigten Vorschlag zur Neuaufstellung des IVF-Fonds. Die geplante Senkung des Selbstbehalts für IVF-Behandlungen von derzeit 30 auf 25 Prozent würde betroffene Paare finanziell entlasten und den Zugang zur Kinderwunschbehandlung weiter verbessern.

„Ein unerfüllter Kinderwunsch ist für viele Menschen eine große emotionale Belastung. Wenn wir die finanzielle Hürde senken können, ist das ein wichtiges Signal für die betroffenen Paare“, so ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer.

Familien unterstützen

Der IVF-Fonds übernimmt schon bisher einen Großteil der Behandlungskosten, gemeinsam mit mehreren Partnern. Mit der geplanten Anpassung würde der Eigenanteil der Paare weiter sinken.

„Wir als ÖGK stehen für einen fairen und solidarischen Zugang zu medizinischen Leistungen. Deshalb begrüßen wir die geplante Entlastung“, so Jutta Lichtenecker, ÖGK-Generaldirektor Stellvertreterin. Nach derzeitigen Berechnungen würde die geplante Senkung des Selbstbehaltes für die ÖGK einen zusätzlichen jährlichen Aufwand von rund 220.000 Euro bedeuten.

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