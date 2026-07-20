Primark richtet Sortiment neu aus: Strategische Initiative "Iconic Value" verbessert Einkaufserlebnis und stärkt Markenversprechen

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Primark entwickelt seine globale Geschäftsstrategie weiter und führt mit "Iconic Value" eine strategische Initiative ein, die das Sortiment stärker auf besonders nachgefragte Produkte, eine klare Preispositionierung und ein vereinfachtes Einkaufserlebnis ausrichtet. Der internationale Modehändler will damit seine Wettbewerbsfähigkeit im preisorientierten Modemarkt weiter stärken und sein Kernversprechen konsequenter umsetzen: aktuelle Mode zu erschwinglichen Preisen in guter Qualität anzubieten.

Im Mittelpunkt der Neuausrichtung steht eine gezieltere Steuerung des Sortiments. Primark reduziert weniger stark nachgefragte Produktvarianten und konzentriert sich stärker auf Artikel mit hoher Kundennachfrage. Gleichzeitig werden wichtige Produktbereiche durch eine klarere Beschilderung und die stärkere Hervorhebung des "Iconic Value"-Logos sichtbarer gemacht. Dadurch sollen Verkaufsflächen effizienter genutzt, die Warenpräsentation optimiert und Kundinnen und Kunden schneller zu relevanten Produkten geführt werden.

"Mit unserer neuen Strategie fokussieren wir uns noch stärker auf das, was unsere Kundinnen und Kunden besonders an Primark schätzen: attraktive Preise, aktuelle Mode und eine verlässliche Qualität", sagt Karolina Klingenberg, Sprecherin für Primark Deutschland und Österreich. "Indem wir unser Sortiment vereinfachen und unsere stärksten Produkte sichtbarer machen, schaffen wir eine bessere Orientierung in unseren Stores und ein noch effizienteres Einkaufserlebnis."

Die Anpassungen sind Teil einer langfristigen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Durch die stärkere Konzentration auf Bestseller und eine optimierte Flächennutzung schafft Primark mehr Übersichtlichkeit im Store und unterstützt eine schnellere Entscheidungsfindung beim Einkauf. Gleichzeitig werden besonders relevante Produkte und Preisvorteile für Kundinnen und Kunden klarer hervorgehoben.

Neben der Sortimentsoptimierung bleibt die Produktqualität ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Primark investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung von Qualität, Passform und Design über das gesamte Sortiment hinweg, um Kundinnen und Kunden ein noch stärkeres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Grundlage dafür ist das unternehmenseigene "Durability Framework", das Qualitäts- und Haltbarkeitskriterien definiert und gemeinsam mit externen Partnern wie dem Waste and Resources Action Programme (WRAP) anhand branchenbezogener Standards weiterentwickelt wurde. Bereits heute erfüllt ein wachsender Anteil der Produkte die Anforderungen, ihre Qualität für mindestens 45 Wäschen aufrechtzuerhalten.

Verbraucherinnen und Verbraucher achten zunehmend auf ein ausgewogenes Verhältnis von Preis, Qualität und Produktrelevanz. Durch ein klareres Sortiment, eine stärkere Fokussierung auf Bestseller und gezielte Investitionen in Produktqualität will Primark seine Position im Markt für erschwingliche Mode weiter ausbauen.