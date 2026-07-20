SPÖ-Seltenheim: „Medienpaket ist wichtiger Schritt zur Absicherung des heimischen Medienstandorts und Stärkung der Pressefreiheit“

Wien (OTS) -

SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim unterstreicht heute, Montag, die Bedeutung des umfangreichen Medienpakets, das die Bundesregierung im Ministerrat per Umlaufbeschluss auf den Weg gebracht hat. „Freie und unabhängige Medien sind zentrale Grundpfeiler unserer Demokratie. Das vorliegende Medienpaket ist ein großer und wichtiger Schritt zur langfristigen Absicherung des heimischen Medienstandorts und zu Stärkung der Pressefreiheit in Österreich“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Herzstück des Medienpakets ist die von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler vorgelegte Neuaufstellung der Medienförderung. „Mit der Neugestaltung der Medienförderung rücken wir transparente und nachvollziehbare Qualitätskriterien sowie redaktionelle Unabhängigkeit in den Mittelpunkt: Zu den wichtigsten Fördervoraussetzungen werden die Einhaltung ethischer Richtlinien, professionelles Arbeiten und die Erbringung journalistischer Leistungen im öffentlichen Interesse zählen“, so Seltenheim, der betont, dass die neue Medienförderung aus einer Basisförderung zur Sicherung journalistischer Arbeitsplätze und redaktioneller Leistungen besteht sowie Innovation, digitale Geschäftsmodelle, Medien-Start-ups sowie Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz unterstützt werden. ****

Neben der Neuaufstellung der Medienförderung hat die Bundesregierung wichtige Unterstützungsleistungen für die heimische Medienlandschaft auf den Weg gebracht. „Um die Medien bei der digitalen Transformation weiter zu fördern, stellt die Bundesregierung in den kommenden beiden Jahren 45 Mio. Euro für die Stärkung digitaler Angebote zur Verfügung“, so Seltenheim.

Parallel zur Stärkung digitaler Angebote investiert die Bundesregierung mit der Zustellförderung in den Printbereich. „Für uns ist klar: Die Postleitzahl darf bei der Verfügbarkeit von qualitätsvollen und verlässlichen Informationen keine Rolle spielen. Mit der Zustellförderung stellen wir sicher, dass Menschen in allen Regionen ihre Zeitungsabonnements und damit hochwertige Informationen vor die Haustüre geliefert bekommen“, so Seltenheim, der festhält, dass die Bundesregierung dafür ebenfalls 45 Mio. Euro in den nächsten beiden Jahren zur Verfügung stellt.

Ebenfalls frisches Geld wird es für die Förderung innovativer Jugendformate geben. „Wir sagen Fake News und Desinformation im Netz den Kampf an und stärken hochwertige journalistische Angebote für junge Menschen“, sagt Seltenheim. Ab 2027 werden die Mittel für Medienkompetenz von 700.000 Euro auf zehn Mio. Euro erhöht. Davon werden sieben Mio. über den Fördercall „Young Media“, dessen Angebote jungen Menschen in Österreich kostenlos zur Verfügung stehen sollen, ausgeschüttet. (Schluss) ls/mb