LH Mikl-Leitner: Generationenwechsel an der Spitze der Landwirtschaftskammer – Partnerschaft mit dem Land bleibt stark

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankt sich bei Johannes Schmuckenschlager für seinen langjährigen Einsatz als Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Schmuckenschlager wird sein Amt mit Dezember 2026 zurücklegen. Als designierter Präsident folgt ihm Lorenz Mayr nach, Vizepräsidentin soll Irene Neumann-Hartberger werden.

„Johannes Schmuckenschlager hat die niederösterreichische Land- und Forstwirtschaft über viele Jahre mit großer Fachkompetenz, Weitblick und persönlichem Engagement vertreten. Er war stets eine starke Stimme für unsere Bäuerinnen und Bauern und ein verlässlicher Partner des Landes Niederösterreich. Für seinen Einsatz und die ausgezeichnete Zusammenarbeit danke ich ihm sehr herzlich“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Dem designierten Präsidenten Lorenz Mayr und der designierten Vizepräsidentin Irene Neumann-Hartberger wünscht die Landeshauptfrau alles Gute für ihre neuen Aufgaben: „In Niederösterreich wissen wir, was wir unseren Landwirtinnen und Landwirten zu verdanken haben: Sie sorgen für hochwertige Lebensmittel, pflegen unsere Kulturlandschaft und sichern Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lorenz Mayr und Irene Neumann-Hartberger. Gemeinsam werden wir die enge Partnerschaft zwischen dem Land Niederösterreich und der Landwirtschaftskammer mit voller Kraft fortsetzen. Wir werden für starke bäuerliche Familienbetriebe kämpfen, der Zettelwirtschaft den Kampf ansagen und uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Landwirtschaft auch in Wien und Brüssel wieder jene Wertschätzung und jene fairen Rahmenbedingungen erhält, die sie aufgrund ihrer Leistungen für unsere Heimat verdient.“