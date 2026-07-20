FMTG veröffentlicht freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht 2025

Wien (OTS) -

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) hat ihren zweiten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Er umfasst das Geschäftsjahr 2025. Obwohl das Unternehmen nach den geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr in den verpflichtenden Anwendungsbereich der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fällt, wurde der Bericht erneut freiwillig in Anlehnung an die europäischen Berichtsstandards ESRS erstellt. Damit setzt die FMTG ihren Weg einer transparenten und nachvollziehbaren Nachhaltigkeitsberichterstattung fort.

Der Bericht dokumentiert Fortschritte in den Bereichen Klimaschutz, Energie, Zertifizierungen und Personalentwicklung. Zugleich zeigt er auf, in welchen Bereichen weiterer Handlungsbedarf besteht. Nachhaltigkeit wird dabei als langfristiger strategischer Entwicklungsprozess verstanden, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander verbindet.

Nachhaltigkeit ist für uns kein Projekt, sondern ein kontinuierlicher Veränderungsprozess. Auch ohne gesetzliche Verpflichtung schaffen wir bewusst Transparenz über unsere Entwicklung “, so Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. „ Wir verstehen den Bericht als Arbeitsinstrument, das Fortschritte sichtbar macht, aber auch offene Handlungsfelder klar benennt ."

Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Falkensteiner Michaeler Tourism Group, ergänzt: „ Als Familienunternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Unser Unternehmen ist über Jahrzehnte gewachsen, immer mit dem Anspruch, langfristig und verantwortungsvoll zu handeln. Dieser Blick nach vorne prägt uns bis heute und ist die Grundlage dafür, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln .“

Deutliche Fortschritte bei Energie und Emissionen

Die größten Fortschritte liegen im Bereich Energieversorgung und Klimaschutz. Die marktbasierten Scope-2-Emissionen sanken gegenüber 2024 um 27 Prozent, von 11.331 auf 8.288 Tonnen CO₂-Äquivalent. Ausschlaggebend waren Veränderungen im Portfolio sowie der konsequente Einsatz erneuerbarer Energie an den österreichischen Standorten, wo mittlerweile rund 90 Prozent des Stroms, der Wärme und der Kälte aus erneuerbaren Quellen stammen.

Auch der Anteil erneuerbarer Energie am gesamten Energieverbrauch der Gruppe stieg innerhalb eines Jahres von 49,5 auf 54,6 Prozent. Zwei zusätzliche Photovoltaikanlagen erhöhten die Eigenstromproduktion 2025 um rund 32 Prozent auf insgesamt 458 Megawattstunden.

Die gesamten Scope-1-, -2- und -3-Emissionen der Unternehmensgruppe stiegen hingegen um 39 Prozent. Hauptursache waren umfangreiche Bautätigkeiten bei den Entwicklungsprojekten in Salò am Gardasee (Brescia, ITA) und Licata (Sizilien, ITA). Betrachtet man ausschließlich die Hotel- und Campingbetriebe, verbesserte sich die CO₂-Intensität je Übernachtung dagegen um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Alle österreichischen Hotels zertifiziert

Auch bei den Nachhaltigkeitszertifizierungen wurde 2025 ein wichtiger Schritt erreicht. Das gesamte österreichische Hotelportfolio der FMTG trägt mittlerweile sowohl das Österreichische Umweltzeichen als auch das EU-Ecolabel. Allein im Jahr 2025 wurden acht Betriebe neu oder erneut zertifiziert. Künftig soll die externe Zertifizierung schrittweise auf weitere Hotels und Campingbetriebe der Gruppe ausgeweitet werden.

Investitionen in Mitarbeiterentwicklung

Auch im Bereich Human Resources setzte die Unternehmensgruppe ihre Programme 2025 konsequent fort. Der Ausbau von People Development, Leadership Trainings und gruppenweiten On-the-Job-Coachings stärkte die interne Weiterentwicklung. Die Zahl der Youngstars (Falkensteiner Lehrlinge) stieg von 22 im Jahr 2021 auf 41 im Jahr 2025 – ein Zuwachs von rund 86 Prozent innerhalb von vier Jahren beziehungsweise 17 Prozent gegenüber 2024.

Diesen Weg bestätigten auch mehrere externe Auszeichnungen: 2025 erreichte die FMTG unter anderem den ersten Platz beim HR Inside Award, den zweiten Platz beim Constantinus Award und gewann zudem sieben Medaillen bei den Junior Skills, dem österreichischen Wettbewerb für Lehrlinge in Tourismusberufen.

Nächste Schritte: Klimaübergangsplan und kontinuierliche Dekarbonisierung

Für die kommenden Jahre definiert die FMTG mehrere Entwicklungsschwerpunkte. Dazu zählen die weitere Verbesserung der Datenqualität im Zuge des wachsenden Hotel- und Campingportfolios, die gruppenweite Vereinheitlichung der Nachhaltigkeitsstandards sowie die Ausweitung externer Zertifizierungen.

Im Zentrum steht für 2026 die Erarbeitung eines Klimaübergangsplans. Auf Basis des Jahres 2025 sollen erstmals konkrete Reduktionsziele für die Jahre 2030, 2040 und 2050 definiert werden. Gleichzeitig will die Unternehmensgruppe den Anteil erneuerbarer Energie auf Gruppenebene bis 2030 auf 70 Prozent steigern. Bis 2035 soll die Wärmeversorgung zudem vollständig ohne fossile Energieträger auskommen.

Nachhaltigkeit als eigenes Beratungsfeld

Mit der Mitte 2024 gegründeten Abteilung Nachhaltigkeit & ESG begleitet Michaeler & Partner Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger ESG-Strategien. Im ersten Jahr ihres Bestehens lag der Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. Dazu zählten unter anderem die Entwicklung der ESG-Strategie, das CO₂-Management, die Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Etablierung gruppenweiter Prozesse und Standards. Nach der erfolgreichen Implementierung innerhalb der FMTG begleitet die Abteilung mittlerweile auch fünf externe Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer ESG-Strategien.

„ Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen. ESG muss sich im operativen Betrieb, in Investitionsentscheidungen und letztlich auch im Gästeerlebnis widerspiegeln “, erklärt Oliver Pessoa Huber, Managing Director Nachhaltigkeit & ESG bei Michaeler & Partner. „ Deshalb verbinden wir regulatorische Anforderungen mit praktikablen Lösungen für Unternehmen .“

Das Leistungsspektrum umfasst ESG-Strategieentwicklung und -implementierung, Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und dem freiwilligen Standard für KMU (VSME), die Erstellung von Corporate Carbon Footprints und Klimaübergangsplänen, ESG-Ratings sowie die Begleitung von banken- und investorenseitigen Due-Diligence-Prozessen.

„ Unsere Expertise basiert nicht nur auf Beratungsprojekten, sondern auf der eigenen Umsetzung. Wir verfügen über rund 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung touristischer Immobilien und sind seit 70 Jahren in der Hotellerie tätig. Viele Maßnahmen, die wir Unternehmen heute empfehlen, haben wir innerhalb der FMTG bereits selbst umgesetzt. Genau diese Kombination aus strategischer Beratung und operativer Erfahrung macht unseren Ansatz aus “, sagt Otmar Michaeler.



Über die Falkensteiner Gruppe:

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG) ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 28 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und drei Appartement-Anlagen, FMTG Camping mit derzeit drei Campingplätzen, die FMTG Development, die FMTG Invest und den 360°-Tourismusberater Michaeler & Partner.