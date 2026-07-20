UEFA Champions League Quali im ORF mit Sturm – Heart of Midlothian FC

Wien (OTS) -

Nach der WM ist vor der Bundesliga-Saison. Traditionellerweise geht es mit den Qualifikationen der internationalen Bewerbe los. ORF 1 zeigt am Dienstag, dem 21. Juli 2026, um 20.15 Uhr live (auch mit Audiodeskription) die zweite Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League, in der Vizemeister Sturm Graz auf Heart of Midlothian FC aus Schottland trifft. Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich, die Analysen steuern Christian Diendorfer und Herbert Prohaska bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.