NÖ Bauernbund stellt personelle Weichen in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Der Niederösterreichische Bauernbund hat heute die personellen Weichen in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich gestellt. Der Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Johannes Schmuckenschlager will sich auf eigenen Wunsch künftig verstärkt seinen europäischen Aufgaben und seiner Tätigkeit im Nationalrat widmen. Die Kammerführung wird er in der nächsten Vollversammlung am 4. Dezember geordnet übergeben.

Johannes Schmuckenschlager: „Verstärkter Einsatz auf EU-Ebene ist Gebot der Stunde“

Schmuckenschlager will die Interessen der niederösterreichischen Land- und Forstwirtschaft künftig durch seine Funktionen im Nationalrat und auf europäischer Ebene, unter anderem im Europarat sowie als Präsident des europäischen Weinbauverbandes, noch stärker vertreten. „Die aktuellen Verhandlungen rund um das EU-Budget und die kommende Periode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik brauchen nun einen verstärkten Einsatz, damit wir für die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern die besten Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen. Den Kampf für einen Importstopp für Lebensmittel, die nicht den europäischen Standards entsprechen, werde ich in den kommenden Monaten konsequent fortsetzen“, gibt sich NAbg. Johannes Schmuckenschlager in Richtung seiner Aufgaben auf europäischer Ebene kämpferisch.

In seiner Zeit als Kammerpräsident seit 2018 gelang es dem NÖ Bauernbund bei zwei Kammerwahlen mit jeweils über 80 Prozent die Position als bestimmende Kraft zu bestätigen. Zuletzt erzielte der NÖ Bauernbund im Jahr 2025 mit 82 Prozent das bundesweit beste Ergebnis aller Kammerwahlen Österreichs.

NÖ Bauernbund regelt Nachfolge: Mayr folgt auf Schmuckenschlager

Aufgrund des bevorstehenden Ausscheidens Schmuckenschlagers hat das Präsidium des NÖ Bauernbunds den bisherigen Vizepräsidenten Lorenz Mayr einstimmig als künftigen Präsidenten und Irene Neumann-Hartberger als neue Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich designiert.

„Mit Lorenz Mayr und Irene Neumann-Hartberger übernehmen zwei engagierte Persönlichkeiten die Arbeit in der bäuerlichen Interessenvertretung. Sie kennen die Anliegen der niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern und bringen diese mit Herzblut und Hausverstand bereits jetzt mit Nachdruck auf Bundesebene ein“, so NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf zur Weichenstellung.

Konsequente Arbeit von Schmuckenschlager fortführen

„So wie Johannes Schmuckenschlager die Landwirtschaftskammer in herausfordernden Zeiten mit großem Engagement, konsequenter Arbeit, Weitblick und klarer Haltung geführt hat, möchte auch ich das mit meinem Team tun. Für seinen unermüdlichen Einsatz im Interesse der heimischen Bäuerinnen und Bauern gebührt ihm großer Dank“, so der designierte Präsident Lorenz Mayr.

Die Herausforderungen bleiben groß. „Um Versorgungssicherheit zu garantieren, braucht es uns Bäuerinnen und Bauern. Und wir Bäuerinnen und Bauern brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, um wirtschaften zu können. Dafür werde ich mich mit meiner ganzen Kraft einsetzen“, betont Mayr hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunkte. Weitere zentrale Themen für die Zukunftsfähigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe sind die Preisschwankungen auf den Agrarmärkten bei gleichzeitig hohen Betriebsmittelkosten, der Kampf um gleiche Produktionsstandards auch für Importware, ein laufender Bürokratieabbau sowie die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung für die Lebensmittelproduktion.

Über das neue LK-Präsidium

Der 44-jährige Lorenz Mayr bewirtschaftet mit seiner Familie einen Ackerbaubetrieb in Steinabrunn im Bezirk Korneuburg und ist seit 2020 als Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ engagiert. Die 51-jährige Landes- und Bundesbäuerin sowie Nationalrätin Irene Neumann-Hartberger führt mit ihrer Familie einen Biobetrieb mit Puten- und Rindermast an der Hohen Wand im Bezirk Wiener Neustadt. Unverändert komplementiert die 50-jährige Bio-Milchbäuerin Andrea Wagner aus Rappottenstein im Bezirk Zwettl das LK-Präsidium und setzt ihre Arbeit als LK-Vizepräsidentin fort.