FiW-Wiesinger: „Bedeutung der Unternehmerinnen wurde in der WK Wien unter Walter Ruck aufgewertet“

Wien (OTS) -

150.000 Wirtschaftstreibende gibt es in Wien. Bereits 4 von 10 sind Frauen. Für Verena Wiesinger, Wiener Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), ein Beweis, dass sich der Einsatz als Interessenvertreterin für die Anliegen der weiblichen Unternehmer bezahlt macht: „Der Einsatz für den Wirtschaftsstandort ist vor allem ein Einsatz für die Frauen, die mit ihren Ideen und Businesses den Wirtschaftsstandort Wien bereichern und vorantreiben.“ Das spiegelt sich auch in der Funktionärsschaft der WK Wien wider. „Es ist sehr wichtig, dass Walter Ruck in den vergangenen Jahren Frauen motiviert und gefördert hat, sich als Funktionärinnen für ihre Branchen einzusetzen. Etwa als führende Funktionärinnen in bisher sehr männerdominierten Branchen wie den Wiener Taxis oder an der Spitze des Fahrzeughandels.“ Sie selbst wurde von Ruck aktiv angesprochen und gefragt, ob sie sich als WK-Bezirksobfrau und danach als Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft engagieren würde. „Walter Ruck war es besonders wichtig, dass ich aufzeige, wie wichtig die Unternehmerinnen für Wien sind und dass man sie ernst nehmen muss. Darüber hinaus hat er FiW innerhalb der WK-Struktur aufgewertet und auch damit ein bewusstes Zeichen für die Bedeutung der Unternehmerinnen und ihre Sichtbarkeit in der Interessenvertretung gesetzt“, so Wiesinger. „Statt darüber zu reden, wer was vielleicht irgendwo und irgendwann gesagt haben könnte, sollten wir lieber darüber sprechen, was es heute bedeutet, Unternehmerin zu sein, welche Herausforderungen es gibt und wie man Frauen und ihr Business noch besser unterstützen kann.“