Zwei Folgen „True Stories“ in ORF 1 und auf ORF ON: „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ und „Todesfalle Haute Route“

Wien (OTS) -

Gefährliche Rettungseinsätze, beeindruckende Bilder und fesselnde Einblicke: Die achtteilige Dokuserie „True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ zeigt den Alltag der ehrenamtlichen Rettungskräfte der Bergwachten Ramsau bei Berchtesgaden und Grainau. Echte, teils gefährliche Einsätze der bayerischen Bergretterinnen und Bergretter werden vor der Kulisse der Alpen dokumentiert. Am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, zeigen ORF 1 und ORF ON um 20.15 Uhr die dritte Folge „Lebensgefahr auf der Zugspitze“. Danach um 21.05 Uhr dokumentiert „True Stories: Todesfalle Haute Route – Rekonstruktion eines Dramas“ das folgenschwere Unglück vom April 2018, bei dem sieben Menschen auf einer Skitour in den Schweizer Alpen ums Leben kamen.

„True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz“: Folge 3 „Lebensgefahr auf der Zugspitze“ (20.15 Uhr)

Vom höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, erreicht ein dramatischer Hilferuf die Bergwacht Grainau: Zwei Touristen wurden im Klettersteig von einem heftigen Gewitter mit Schneesturm überrascht und befinden sich in Lebensgefahr. Einsätze wie dieser verlangen höchste Konzentration von den ehrenamtlichen Rettungskräften, denn das Risiko, bei einem Gewitter im Klettersteig vom Blitz getroffen zu werden, ist extrem hoch. Sich und seine Kameraden nicht selbst in Gefahr zu bringen, hat oberste Priorität. Bei einem anderen Einsatz auf der Zugspitze muss Bereitschaftsleiter Willi Kraus per Hubschrauber einen Bergsteiger retten, der in einer Kletterroute gestürzt ist. Der verletzte Mann und sein Begleiter stecken in schwer zugänglichem Gelände fest. Eine Notfallversorgung ist in dieser Situation kaum möglich. Am Hupfleitenjoch bricht sich eine Frau das Handgelenk. Bernhard Kraus, der Sohn des Bereitschaftsleiters, ist ebenfalls Luftretter. Aber Beruf, Familie und Ehrenamt zu verknüpfen, ist eine große Herausforderung.

„True Stories: Todesfalle Haute Route – Rekonstruktion eines Dramas“ (21.05 Uhr)

Am 29. April 2018 wird für eine zehnköpfige Gruppe die Skitour auf der legendären Haute Route zwischen Chamonix und Zermatt zur Todesfalle. Nur 550 Meter von einer rettenden Hütte entfernt, kommen sieben Menschen bei einem Unwetter in Eis und Schnee ums Leben. In nachgestellten Szenen rekonstruiert Regisseur Frank Senn eines der größten Bergdramen in den Schweizer Alpen. Die drei Überlebenden kommen zu Wort und schildern die schicksalshaften Ereignisse. Nach dem Untersuchungsbericht und Schilderungen von Personen, die sich an diesem Tag auf derselben Tour befanden, sucht er nach den Ursachen des tragischen Unglücks.