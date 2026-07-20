SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Julia Greiner zur Wahl zur AKS-Bundesvorsitzenden

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Julia Greiner sehr herzlich, die am Wochenende zur Bundesvorsitzenden der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) gewählt wurde. „Die AKS ist eine starke Stimme für Chancengerechtigkeit, demokratische Mitgestaltung an Schulen und ein gerechtes Bildungssystem. Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte unter Druck geraten und Rechtsextremismus zunimmt, braucht es junge Menschen, die Haltung zeigen und sich für Zusammenhalt einsetzen. Dafür stehen Julia Greiner und ihr starkes Team der AKS“, sagt Babler. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Julia Greiner und ihrem Team und wünschen ihnen für die kommenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg“, so Babler und Seltenheim heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Babler und Seltenheim bedanken sich bei der scheidenden Vorsitzenden Ello Wachter, die die AKS mit großem Engagement und viel Herzblut geführt hat. „Unter Ello Wachter konnte die AKS bei den jüngsten Schülervertretungswahlen starke Ergebnisse erzielen. Für ihren Einsatz für die Interessen der Schüler*innen und ihren wichtigen Beitrag für ein gerechtes Bildungssystem danken wir ihr sehr herzlich.“ (Schluss) ls/mm