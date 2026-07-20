Hochschule Campus Wien ehrt Absolvent*innen mit dem Future Hero Award - Jetzt abstimmen!

Wien (OTS) -

Mit dem Future Hero Award ehrt die Hochschule Campus Wien zum dritten Mal Absolvent*innen, die sich durch ihr besonderes Engagement auszeichnen und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Acht Finalist*innen stellen sich nun dem öffentlichen Community-Voting, das bis einschließlich 7. September läuft.

Engagement für die Welt

Mittlerweile prägen rund 28.000 Absolvent*innen der Hochschule Campus Wien mit ihrer Expertise die verschiedensten Bereiche: vom Sozial- und Gesundheitswesen über den öffentlichen Sektor, die Pharmaindustrie, die Baubranche, bis zur Verpackungsindustrie, dem Technologiesektor bis hin zu den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen. Sie stellen sich täglich den Herausforderungen unserer Zeit. Das erfordert Mut, Ausdauer und Einsatzbereitschaft – Charaktereigenschaften von wahren Held*innen eben. Mit dem Future Hero Award ehrt die Hochschule Campus Wien genau dieses Engagement.

Online-Voting startet

Alle Einreichungen für den Future Hero Award 2026 wurden von einer hochschulinternen Jury bewertet, die anschließend die Top 8 in die nächste Runde wählte. Nun ist die Community gefragt: Im öffentlichen Online-Voting kann jede*r von 20. Juli bis einschließlich 7. September mitentscheiden, wer als Future Hero 2026 ausgezeichnet wird. Die Gewinner*innen erhalten den Future Hero Award der Hochschule Campus Wien, einen Hotelaufenthalt für zwei Personen sowie eine Urkunde. Die feierliche Award-Verleihung findet voraussichtlich im Herbst 2026 statt.

Die Finalist*innen im Überblick

Jasmin Abdelsamad (Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege) engagiert sich für mehr Versorgungsgerechtigkeit und Chancengleichheit im Gesundheits- und Sozialwesen. Als Pflegewissenschaftlerin sowie Diversitäts- und Inklusionsmanagerin verbindet sie Praxis, Lehre und Entwicklung und setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus und bessere Arbeitsbedingungen ein.

(Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege) engagiert sich für mehr Versorgungsgerechtigkeit und Chancengleichheit im Gesundheits- und Sozialwesen. Als Pflegewissenschaftlerin sowie Diversitäts- und Inklusionsmanagerin verbindet sie Praxis, Lehre und Entwicklung und setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus und bessere Arbeitsbedingungen ein. Mara Erlacher (Masterstudium Molecular Biotechnology) möchte mehr Patient*innen den Zugang zu modernen Krebstherapien ermöglichen. In ihrer Masterarbeit arbeitete sie an den Grundlagen für skalierbare, standardisierte und potenziell breit verfügbare Immuntherapien, die gezielter wirken könnten als herkömmliche Behandlungsmethoden. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung innovativer Zelltherapien.

(Masterstudium Molecular Biotechnology) möchte mehr Patient*innen den Zugang zu modernen Krebstherapien ermöglichen. In ihrer Masterarbeit arbeitete sie an den Grundlagen für skalierbare, standardisierte und potenziell breit verfügbare Immuntherapien, die gezielter wirken könnten als herkömmliche Behandlungsmethoden. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung innovativer Zelltherapien. Serafina Feistl (Bachelorstudium Ergotherapie) gründete die NGO SERAFRICA und engagiert sich gemeinsam mit lokalen Partner*innen in Ghana und Tansania für bessere Bildungs- und Gesundheitschancen. Darüber hinaus unterstützt sie nachhaltige Initiativen wie Solarsysteme und Wasserversorgung, um die Lebensqualität der Menschen langfristig zu verbessern.

(Bachelorstudium Ergotherapie) gründete die NGO SERAFRICA und engagiert sich gemeinsam mit lokalen Partner*innen in Ghana und Tansania für bessere Bildungs- und Gesundheitschancen. Darüber hinaus unterstützt sie nachhaltige Initiativen wie Solarsysteme und Wasserversorgung, um die Lebensqualität der Menschen langfristig zu verbessern. Benjamin Klaus (Masterstudium Health Assisting Engineering) entwickelt Technologien, die Kommunikation barriereärmer machen. Mit der kostenlosen Software Asterics AAC unterstützt er Menschen mit Kommunikationseinschränkungen dabei, mit ihrem Umfeld zu interagieren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Anwendung wird weltweit von über 130.000 Nutzer*innen in mehr als 20 Sprachen eingesetzt.

(Masterstudium Health Assisting Engineering) entwickelt Technologien, die Kommunikation barriereärmer machen. Mit der kostenlosen Software Asterics AAC unterstützt er Menschen mit Kommunikationseinschränkungen dabei, mit ihrem Umfeld zu interagieren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Anwendung wird weltweit von über 130.000 Nutzer*innen in mehr als 20 Sprachen eingesetzt. Eva Lücke (Bachelorstudium Ergotherapie) macht auf die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise aufmerksam und verbindet dabei Gesundheit, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Als Lehrende, Referentin und Autorin sensibilisiert sie Studierende und Gesundheitsprofessionist*innen für Themen wie Klimavulnerabilität und nachhaltiges Handeln im Gesundheitsbereich.

(Bachelorstudium Ergotherapie) macht auf die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise aufmerksam und verbindet dabei Gesundheit, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Als Lehrende, Referentin und Autorin sensibilisiert sie Studierende und Gesundheitsprofessionist*innen für Themen wie Klimavulnerabilität und nachhaltiges Handeln im Gesundheitsbereich. Tea Nikic (Bachelorstudium Nachhaltiges Ressourcenmanagement) setzt sich dafür ein, nachhaltige Kraftstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent, nachvollziehbar und auditierbar zu machen. Darüber hinaus gibt sie ihr Know-how zu Nachhaltigkeit weiter und unterstützt Organisationen dabei, nachhaltige Kompetenzen aufzubauen.

(Bachelorstudium Nachhaltiges Ressourcenmanagement) setzt sich dafür ein, nachhaltige Kraftstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent, nachvollziehbar und auditierbar zu machen. Darüber hinaus gibt sie ihr Know-how zu Nachhaltigkeit weiter und unterstützt Organisationen dabei, nachhaltige Kompetenzen aufzubauen. Isabelle Schwager (Masterstudium Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit) schafft mit ihrem Projekt „Bunte Begegnungen“ Räume, in denen Menschen mit Behinderung andere Menschen kennenlernen und soziale Kontakte knüpfen können. Mit inklusiven Veranstaltungen und einer geplanten Online-Plattform stärkt sie Teilhabe, Selbstbestimmung und Gemeinschaft.

(Masterstudium Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit) schafft mit ihrem Projekt „Bunte Begegnungen“ Räume, in denen Menschen mit Behinderung andere Menschen kennenlernen und soziale Kontakte knüpfen können. Mit inklusiven Veranstaltungen und einer geplanten Online-Plattform stärkt sie Teilhabe, Selbstbestimmung und Gemeinschaft. Linda Simon (Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit) schafft mit ihrem Sozialunternehmen YEPworks Beteiligungsräume für junge Menschen und stärkt deren Vertrauen in demokratische Prozesse. Bereits mehr als 45.000 Jugendliche waren österreichweit in über 400 Beteiligungsprojekte eingebunden und konnten ihre Anliegen in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse einbringen.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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