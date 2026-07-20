AKS wählt neues Team für Schuljahr 2026/27!

Wien (OTS) -

Am Wochenende des 17. und 18. Juli 2026 fand die 27. Bundeskonferenz der Aktion kritischer Schüler_innen statt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto #movethesystem. Über 60 Schüler_innen tagten dabei in Wien, um sich über bildungs- und gesellschaftspolitische Themen auszutauschen, die inhaltliche Linie der Organisation im kommenden Jahr zu beschließen und um eine neue Bundeskommission zu wählen.

Die Delegierten wählten die Niederösterreicherin Julia Greiner als neue Bundesvorsitzende und Nachfolgerin von Ello Wachter, die nach zwei Jahren in der Bundeskommission und einem Jahr als Bundesvorsitz abtritt. Bundessekretär_in ist mit kommendem Schuljahr Nala Reiter. Durch Elena Ettinger, Sarah Seywald, Valentina Hausdorfer und Jacob Guberner wird das Team komplettiert.

Neben der Wahl der neuen Bundeskommission wurden zahlreiche Anträge und Resolutionen diskutiert, sowie über diese abgestimmt. „Wir müssen uns mit Themen beschäftigen, die Schüler_innen in ihrem alltäglichen Leben begleiten, da können wir Gesellschaftspolitik nicht außer Acht lassen.“ , erklärt die neue Bundesvorsitzende Julia Greiner.