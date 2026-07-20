Exklusives Profiling-Know-how: Patricia Staniek bringt Behaviour-Profiling und Kriminologie-Methoden in die ARS Akademie

Wien (OTS) -

In einer volatilen Wirtschaftswelt, in der Fehlentscheidungen Millionen kosten können, wird die Fähigkeit, Menschen und Situationen schnell, präzise und fundiert einzuschätzen, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die renommierte Profiling-Expertin Patricia Staniek bringt einige ausgewählte offene Spezialseminare mit ihren wissenschaftlich fundierten Profiling -Tools exklusiv an die ARS Akademie.

„Trainings mit Patricia Staniek sind ein Erlebnis: bei Ihr trifft fachliche Kompetenz auf messerscharfe Beobachtungsgabe und sprachliche Eloquenz. Daher freuen wir uns sehr, dass die gefragte Profilerin in Österreich exklusiv in der ARS Akademie zu erleben ist. Mit den zielgruppenspezifischen Trainings-Angeboten setzen wir neue Standards und definieren High-Level Leadership Training in Österreich neu“, so Alexandra Zotter, Marketingleitung der ARS Akademie.

Diese besonderen Formate vermitteln Führungskräften, HR-Verantwortlichen und Entscheidungsträger praxisnahe Methoden aus dem professionellen Behaviour Profiling, mit Techniken, die weit über klassische Kommunikations- und Persönlichkeitstrainings hinausgehen.

Profiling ist weit mehr als nur ein Werkzeug aus der Kriminalistik. Im professionellen Kontext bedeutet Profiling, die Verhaltensweisen, Motive und Kommunikationsmuster des Gegenübers tiefgreifend zu verstehen. Es nutzt Methoden der Vernehmungspsychologie, des Behaviour Profilings und der taktischen Kommunikation, um in komplexen Verhandlungs- oder Führungssituationen die Kontrolle zu behalten.

Einsatzgebiete: Von Forensischem Recruiting bis Status-Intelligenz

Die Relevanz dieser Techniken erstreckt sich über alle Ebenen der Unternehmensorganisation:

Leadership & Verhandlung: Mit Methoden wie dem PEACE-Modell für strategische Gespräche und Techniken der Tactical Communication (bekannt von FBI und CIA) lernen Führungskräfte, Gespräche souverän zu lenken und Vertrauen aufzubauen.

Forensisches Recruiting: Besonders bei der Besetzung von High-Risk-Positionen ist die Identifikation von Täuschungsversuchen essenziell. Profiling-Methoden helfen dabei, die tatsächliche Persönlichkeit und Werte eines Bewerbers jenseits von Klischees zu ermitteln.

Status-Management: Ein Kernaspekt der Ausbildung/des Seminars ist die Status-Intelligenz. Teilnehmer lernen, flexibel zwischen Hoch- und Tiefstatus zu wechseln, um Machtspiele zu unterbrechen und Respekt ohne unnötige Härte einzufordern.

„Führung scheitert heute selten an fehlenden Strategien. Sie scheitert daran, dass Entscheider Menschen, Motive und Dynamiken zu spät erkennen. Genau diese Lücke schließt Profiling“, so Patricia Staniek.

Einzigartiger Lehrgang in Österreich

Das Flaggschiff des exklusiven Angebots ist der dreitägige „Lehrgang Profiling – Analysieren & Ermitteln für Führungskräfte“ (Start: 23. Oktober 2026). In drei spezialisierten Modulen werden die Teilnehmer in die Welt der Körpersprache-Analyse (Mikroexpressionen), der Gruppendynamik und der High-Impact Gesprächstechniken eingeführt.

„Im professionellen Profiling geht es nicht um Bauchgefühl, sondern um systematische Beobachtung, Analyse und überprüfbare Interpretation von Verhalten. Die Teilnehmer lernen, die Signale, Motive und Muster hinter Worten zu erkennen und dadurch Gespräche, Entscheidungen und Situationen bewusster zu steuern. Genau darin liegt der Vorsprung moderner Führung“, so Staniek.

Ergänzt wird das Portfolio durch spezialisierte Intensiv-Workshops wie:

Statusverhalten & Wirkung: Ein Training basierend auf Stanieks Fachbuch, um Ansehen und Respekt gezielt zu steuern.

Ein Training basierend auf Stanieks Fachbuch, um Ansehen und Respekt gezielt zu steuern. Klartext statt Kuschelkurs: Ein Workshop für Führungskräfte zur klaren Positionierung und zum Setzen von Grenzen in schwierigen Dynamiken. Die Teilnehmer lernen Executive Speech & Intelligence Presence wirkungsvoll einzusetzen.

Mehr Informationen zu den Seminaren finden Sie unter: https://ars.at/patricia-staniek/

Zusätzlich dazu bietet Frau Staniek die international zertifizierte Ausbildung zum Certified Profiler direkt an, alle Informationen dazu finden Sie hier: https://patriciastaniek.at/profiler-ausbildung/