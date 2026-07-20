AVISO: Eröffnung Polizeizentrum Braunau

Wien (OTS) -

Das neue Polizeizentrum in Braunau am Inn wird am 22. Juli 2026 feierlich eröffnet. Das Gebäude ist seit 2017 im Eigentum der Republik Österreich und wurde seit 2023 umfassend umgebaut.

Wann: 22. Juli 2026, 10 Uhr

Wo: Salzburger Vorstadt 15, 5280 Braunau am Inn

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/ssmy79xx