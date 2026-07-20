- 20.07.2026, 10:48:33
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AVISO: Eröffnung Polizeizentrum Braunau
Eröffnung des Polizeizentrums Braunau mit Innenminister Gerhard Karner – 22. Juli 2026, 10 Uhr
Das neue Polizeizentrum in Braunau am Inn wird am 22. Juli 2026 feierlich eröffnet. Das Gebäude ist seit 2017 im Eigentum der Republik Österreich und wurde seit 2023 umfassend umgebaut.
Wann: 22. Juli 2026, 10 Uhr
Wo: Salzburger Vorstadt 15, 5280 Braunau am Inn
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/ssmy79xx
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
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E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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