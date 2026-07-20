AVISO: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung

Wien (OTS) -

Energiepolitik bedeutet vor allem Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz. Das BMWET setzt hierzu insbesondere auf den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze. Dazu werden Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie und Projekte des Netzausbaus als im überragenden öffentlichen Interesse eingestuft, sodass sie in der rechtlichen Abwägung gegenüber anderen Nutzungs- und Naturschutzbelangen Vorrang erhalten. Die Trassenfreihaltungsverordnung wiederum soll eventuelle Konflikte mit späteren Bauvorhaben reduzieren und Genehmigungsverfahren sowie die Umsetzung beschleunigen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt im Hinblick auf die Wichtigkeit dieser Thematik zu einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des BMWET ein.

Teilnehmer:

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

RA Dr. Florian Stangl, LL.M., NHP Rechtsanwälte

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Hintergrundgespräch herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: Dienstag, 21. Juli 2026

Uhrzeit: 09:45 - 10:45

Ort: BMWET Saal III; 1. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)

Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 21.07.2026, 09:45 Uhr - 21.07.2026, 10:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET Saal III; 1. Stock; Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich