- 20.07.2026, 10:48:03
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- OTS0034
AVISO: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung
Aktueller Stand und nächste Schritte
Energiepolitik bedeutet vor allem Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz. Das BMWET setzt hierzu insbesondere auf den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze. Dazu werden Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie und Projekte des Netzausbaus als im überragenden öffentlichen Interesse eingestuft, sodass sie in der rechtlichen Abwägung gegenüber anderen Nutzungs- und Naturschutzbelangen Vorrang erhalten. Die Trassenfreihaltungsverordnung wiederum soll eventuelle Konflikte mit späteren Bauvorhaben reduzieren und Genehmigungsverfahren sowie die Umsetzung beschleunigen.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt im Hinblick auf die Wichtigkeit dieser Thematik zu einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des BMWET ein.
Teilnehmer:
- Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer
- RA Dr. Florian Stangl, LL.M., NHP Rechtsanwälte
Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Hintergrundgespräch herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
Datum: Dienstag, 21. Juli 2026
Uhrzeit: 09:45 - 10:45
Ort: BMWET Saal III; 1. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)
Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung
Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
Datum: 21.07.2026, 09:45 Uhr - 21.07.2026, 10:45 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: BMWET Saal III; 1. Stock; Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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