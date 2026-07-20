AVISO: Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU GmbH), Andreas Achrainer, präsentieren aktuelle Fakten und Entwicklungen zur Asylpolitik in Österreich. Im Fokus stehen Maßnahmen und Ergebnisse einer harten und gerechten Asylpolitik.

Wann: 21. Juli 2026, 10 Uhr

Wo: Bundesministerium für Inneres, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3daz8c7h