- 20.07.2026, 10:32:32
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AVISO: Pressekonferenz der FPÖ Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Ludwigs Netz aus Mobbing und Machtmissbrauch: Neues zur Causa Marktamt und den Seilschaften zwischen Stadt Wien und der Wirtschaftskammer
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Thema: Ludwigs Netz aus Mobbing und Machtmissbrauch: Neues zur Causa Marktamt und den Seilschaften zwischen Stadt Wien und der Wirtschaftskammer
Wann: Dienstag, 21. Juli 2026, 09.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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