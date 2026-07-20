ASFINAG: Müllmenge auf Österreichs Autobahnen 2025 minimal auf unter 9.000 Tonnen gesunken

Wien (OTS) -

2025 wurden auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen 8.900 Tonnen Müll eingesammelt – das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu den etwas mehr als 9.000 Tonnen im Jahr 2024. Moderate Anstiege gab es in Kärnten, Salzburg, Burgenland, Vorarlberg und Wien. In den anderen Bundesländern registrierte die ASFINAG geringere Müllmengen.

Ordnungsgemäß entsorgter Müll – etwa an Autobahn-Rast- und Parkplätzen in den dort zur Verfügung stehenden Müllcontainern – stellt dabei kein Risiko dar. Anders verhält es sich mit achtlos weggeworfenem Müll direkt auf den Fahrbahnen. Das stellt vor allem die ASFINAG vor große Herausforderungen, muss doch knapp ein Viertel der gesamten Müllmenge händisch von Mitarbeitenden eingesammelt werden. Darüber hinaus stellt Unrat auf den Fahrbahnen grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko dar. Flaschen oder Dosen können auf Autobahnen bei den dortigen Geschwindigkeiten zu wahren Geschoßen werden – die Gefahr von abrupten Brems- oder Ausweichmanövern ist aber auch bei Papier wie etwa Zeitungen immens hoch, Unfälle können dann die Folge sein. „Unsere Mitarbeitenden sammeln den Müll mit Tagesbaustellen auf – das ist immer ein gewisses Risiko für die Kolleginnen und Kollegen. Weil diese Arbeit im Fließverkehr erfolgt, ist bei den Verkehrsteilnehmenden große Aufmerksamkeit gefragt. Und achtlos entsorgter Müll auf der Fahrbahn gefährdet nicht nur die ASFINAG-Mitarbeitenden, sondern eben auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden“, ist sich ASFINAG-Geschäftsführerin Tamara Christ sicher, „einfach gesagt: wer Müll korrekt entsorgt, trägt zum Schutz von Menschen bei und erhöht die Verkehrssicherheit deutlich.“

Ein weiteres großes Problem für die ASFINAG sind die illegalen Ablagerungen von Hausmüll oder Bauschutt. Zum Teil landen ganze Möbelstücke, Autoreifen oder Ähnliches neben den Strecken. Einfach nur, weil sich Personen die Müllentsorgungsgebühr sparen wollen, oder weil es für sie bequemer ist.

Mehr als ein Viertel des Mülls wird händisch gesammelt

Die illegale Entsorgung von Abfall, egal ob durch den Wurf aus dem Autofenster oder dem Verlust von Ladegut von der Ladefläche, bedeutet viel und vor allem mühsame Arbeit für die Mitarbeitenden der ASFINAG. Dieser Müll muss händisch eingesammelt werden – das verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch gefährliche Arbeitseinsätze an und neben der Straße. Das heißt, dass im letzten Jahr mehr als 2.200 Tonnen Müll händisch gesammelt werden mussten. Insgesamt bedeuten die knapp 9.000 Tonnen Müll Kosten von knapp neun Millionen Euro im Jahr 2025.

ASFINAG und ÖAMTC mit Offensive für einen sichereren „Arbeitsplatz Straße“

Heuer im Sommer startete die Kampagne „Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du auf sie aufpasst“. Ministerium, ASFINAG und der ÖAMTC wollen dabei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern verdeutlichen, dass hinter den Tätigkeiten auf den Autobahnen und Schnellstraßen Menschen stehen. Denn der Arbeitsplatz Autobahn ist nicht ohne Risiko – das gilt ganz speziell bei der händischen Müllsammlung.

Die ASFINAG versucht bereits seit mehreren Jahren beim Thema „Littering“ Initiativen zu setzen. Immer wieder wird auf allen Überkopfanzeigen mit dem Slogan „Ich bin die Autobahn, kein Mistkübel“ darauf hingewiesen.

Die „Müll-Hitliste“ 2025 nach Bundesländern – 8.915 Tonnen (2024: 9.020 Tonnen) in ganz Österreich