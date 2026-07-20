AVISO: MI 22.7.2026, 11 Uhr, St. Pölten PK: "Hitze, Dürre, Klimakrise in Niederösterreich"

St. Pölten (OTS) -

Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet anlässlich der aktuellen Situation am Mittwoch, den 22.07.2026 um 11 Uhr zur Pressekonferenz: „Hitze, Dürre, Klimakrise in Niederösterreich“

.............................................................................................................

EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ MITTWOCH, 22.07.2026, 11:00 Uhr

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

..............................................................................................................

HELGA KRISMER

Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich

GEORG ECKER

Landtagsabgeordneter

..............................................................................................................

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

..............................................................................................................

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 22.07., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!