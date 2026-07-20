- 20.07.2026, 10:15:32
- /
- OTS0027
AVISO: MI 22.7.2026, 11 Uhr, St. Pölten PK: "Hitze, Dürre, Klimakrise in Niederösterreich"
Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet anlässlich der aktuellen Situation am Mittwoch, den 22.07.2026 um 11 Uhr zur Pressekonferenz: „Hitze, Dürre, Klimakrise in Niederösterreich“
.............................................................................................................
EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ MITTWOCH, 22.07.2026, 11:00 Uhr
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
..............................................................................................................
HELGA KRISMER
Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich
GEORG ECKER
Landtagsabgeordneter
..............................................................................................................
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
..............................................................................................................
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 22.07., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN