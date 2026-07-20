  • 20.07.2026, 10:03:32
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LH Mikl-Leitner: Danke an Sissi Pröll – 15 Jahre Einsatz für Menschen in Not

Landeshauptfrau würdigt den außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz der langjährigen Präsidentin von HILFE IM EIGENEN LAND

St. Pölten (OTS) - 

15 Jahre lang hat Sissi Pröll als Präsidentin von HILFE IM EIGENEN LAND unzähligen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Hoffnung geschenkt und rasch geholfen. Nun legt sie ihre Funktion an der Spitze der Hilfsorganisation zurück. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankt sich für ihren außergewöhnlichen Einsatz.

„Sissi Pröll hat HILFE IM EIGENEN LAND über 15 Jahre mit Herz, Menschlichkeit und großer persönlicher Hingabe geprägt. Wo Menschen unverschuldet in Not geraten sind, war sie da – mit offenen Ohren, einem großen Herzen und dem festen Willen zu helfen. Für diesen außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz danke ich ihr von ganzem Herzen“, betont Mikl-Leitner.

Unter der Präsidentschaft von Sissi Pröll entwickelte sich HILFE IM EIGENEN LAND zu einer schlagkräftigen Hilfsorganisation. Gemeinsam mit ihrem Team professionalisierte sie die Vereinsarbeit, gewann zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer aus Wirtschaft, Gesellschaft sowie Kunst und Kultur und baute ein starkes Netzwerk der Solidarität auf. Dadurch konnte die Hilfe für Menschen, die von Lebens- oder Naturkatastrophen betroffen sind, nachhaltig ausgebaut werden. „Sissi Pröll hat den Menschen nicht nur finanzielle Unterstützung organisiert, sondern ihnen vor allem Zuversicht geschenkt. Sie hat zugehört, Anteil genommen und gezeigt, dass Mitmenschlichkeit oft genauso wichtig ist wie materielle Hilfe. Gerade diese Haltung hat ihre Arbeit ausgezeichnet und HILFE IM EIGENEN LAND weit über Niederösterreich hinaus geprägt“, so die Landeshauptfrau.

Abschließend würdigt Mikl-Leitner die nachhaltige Wirkung ihres Engagements: „Sissi Pröll hinterlässt einen hervorragend aufgestellten Verein und hat 15 Jahre lang gezeigt, wie viel ehrenamtlicher Einsatz bewegen kann. Ihr Wirken ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Verantwortung und gelebte Mitmenschlichkeit. Niederösterreich sagt Danke für 15 Jahre Herz für Menschen in Not.“

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