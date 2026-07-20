Raiffeisen Immobilien launcht Vormerkkundenservice mit 48 Stunden Exklusivvorteil

Wien/Salzburg (OTS) -

Raiffeisen Immobilien, die Immobilienmakler-Organisation der Raiffeisenbanken Gruppe, weitet ihr Service um ein exklusives Vormerkkunden-Angebot aus. Kaufinteressent:innen, die sich online auf raiffeisen-immobilien.at/suchauftrag vormerken lassen, profitieren von 48 Stunden exklusivem Informationsvorsprung.

Nach einer aktuellen Gallup-Umfrage1 im Auftrag von Raiffeisen Immobilien haben 40% der befragten Makler-Kund:innen schon einmal die Möglichkeit eines Vormerkservices in Anspruch genommen. Besonders beliebt ist diese Dienstleistung mit 55% bei den 20- bis 30jährigen. Drei Viertel der Befragten ist dabei Exklusivität wichtig, dass also neu eintreffende Immobilien vorab den Vormerkkunden angeboten werden.

Auf dieses Bedürfnis antwortet Raiffeisen Immobilien nun mit einem neuen Service, mit dem sich Raiffeisen Kund:innen einen entscheidenden Informationsvorsprung sichern können: Wer sich bei Raiffeisen Immobilien vormerken lässt, erhält individuell abgestimmte Immobilienangebote 48 Stunden lang exklusiv – noch vor der Veröffentlichung auf raiffeisen-immobilien.at bzw. auf den großen Immobilienportalen. So erhöhen sich die Chancen deutlich, die Traumimmobilie als Erste:r zu entdecken, ohne selbst ständig den Markt beobachten zu müssen. Raiffeisen Immobilien ist Österreichs führender Makler-Verbund und vermittelt aktuell rund 3.500 Objekte aus ganz Österreich.

Niederschwelliger Zugang

„Besonders wichtig war uns ein möglichst niederschwelliger Zugang zum neuen Vormerkservice.“, erläutern Peter Weinberger und Peter Mayr, Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich. Bei der Online-Anmeldung geben Interessent:innen daher einfach und bequem Suchwunsch (Ort, Art, Größe) und Budget an. Danach werden sie von einer Raiffeisen Immobilien Mitarbeiter:in kontaktiert um allfällige offene Fragen abzuklären, und in die exklusive Vormerkkunden-Datenbank aufgenommen. Sobald ein zum Suchwunsch passendes Angebot eintrifft, erhalten die Vormerkkund:innen sofort eine automatische Verständigung. Erst 48 Stunden danach wird das neue Angebot auch veröffentlicht.

[1] Österreichisches Gallup Institut, Mehrthemenumfrage Frühjahr 2026; CAWI-Interviews (Computer Assisted Web Interviews), n = 1.000, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung von 20 bis 65 Jahren, Erhebungszeitraum Februar/März 2026.