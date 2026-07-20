Fahrbahnerneuerung Seibersdorfer Straße in Hof am Leithaberge

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Seibersdorfer Straße L 155 wird im Gemeindegebiet von Hof am Leithaberge auf einer Länge von rund 1,9 Kilometern erneuert. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha und der Firma Strabag Bruck an der Leitha ausgeführt. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung und für die Herstellung der Güterwegeinbindungen betragen rund 670.000 Euro, wovon rund 644.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 26.000 Euro von der Gemeinde Hof am Leithaberge getragen werden.

Für die umfangreichen Bauarbeiten ist eine fünfwöchige Totalsperre von 3. August bis 4. September 2026 erforderlich. Eine Umleitung wird wie folgt eingerichtet:

Von der L 155 aus Seibersdorf kommend:

Ab der Kreuzung L 155 / L 2060 auf der L 2060 Richtung Süden bis zum Kreisverkehr L 2060 (Untere Hauptstraße) / L 155 (Hauptplatz) in Au am Leithaberge – weiter über die L 155 bis zur Kreuzung L 155 / Hauptplatz in Au am Leithaberge – dann über die L 155 (Kirchengasse) und die L 155 Hoferstraße Richtung Norden nach Hof am Leithaberge.

Von der B 15 aus Burgenland kommend:

Kreuzung L 155 (Auer Straße) / B15 (Donnerskirchnerstraße) in Hof am Leithaberge weiter über die L 155 nach Südwesten bis Kreuzung L 155 (Kirchengasse) / L 155 (Hauptplatz) in Au am Leithaberge – Kreuzung L 2060 (Untere Hauptstraße) / L 155 (Hauptplatz) in Au am Leithaberge – L 2060 (Untere Hauptstraße) nach Norden bis Kreuzung L 2060 (Untere Hauptstraße) / L 155.

Von der B 15 aus Mannersdorf kommend:

Kreuzung L 155 (Hauptstraße) / B15 (Mannersdorfer Straße) in Hof am Leithaberge weiter bis Kreuzung L 155 (Auer Straße) / B15 (Donnerskirchnerstraße) in Hof am Leithaberge – L 155 nach Südwesten bis Kreuzung L 155 (Kirchengasse) / L 155 (Haupt-platz) in Au am Leithaberge. Weiter bis Kreuzung L 2060 (Untere Hauptstraße) / L 155 (Hauptplatz) in Au am Leithaberge – L 2060 (Untere Hauptstraße) nach Norden bis zur Kreuzung L 2060 (Untere Hauptstraße) / L 155.

Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei allen Anrainerinnen und Anrainern sowie bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected].