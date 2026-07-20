dm fördert ehrenamtliches Engagement der Mitarbeitenden in Blaulicht-Organisationen

Salzburg/Wals (OTS) -

Bei dm drogerie markt können sich Mitarbeitende bereits seit vielen Jahren während ihrer Arbeitszeit für den guten Zweck einsetzen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums werden diese Möglichkeiten nun erweitert: Alle, die für eine Blaulicht-Organisation tätig sind, bekommen einen zweiten Tag für ihren Einsatz „geschenkt“. Außerdem kann dieses Angebot ab sofort auch stundenweise genutzt werden. Damit möchte dm regelmäßige Engagements über längere Zeiträume fördern.

Der sogenannte „mehr vom leben tag“ wurde 2011 bei dm drogerie markt in Österreich eingeführt. Es ist ein Tag, an dem sich Mitarbeitende während ihrer Arbeitszeit für einen sozialen oder ökologischen Zweck einsetzen können. Das Erfolgskonzept wurde mittlerweile auch in vielen anderen europäischen Ländern der dm Teilgruppe übernommen und ist darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil des 50-Jahre-Jubiläums von dm Österreich, das bürgerschaftliches Engagement in den Mittelpunkt rückt und Menschen im Rahmen der „Lust an Zukunft“-Kampagne dazu einlädt, andere mit ihrem gesellschaftlichen Beitrag zu inspirieren.

„Unser ‚mehr vom leben‘-Konzept fügt sich hier besonders gut ein. Indem wir freiwilliges Engagement fördern, ermöglichen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung zu übernehmen, den eigenen Horizont zu erweitern und sich dabei persönlich weiterzuentwickeln“, erklärt Karin Reisinger, Ressortleiterin Mitarbeiter und Mitglied der dm Geschäftsleitung. Bis zu 20 Prozent der Mitarbeiter nehmen den jährlichen Tag in Anspruch. „Um noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, haben wir beschlossen, den Tagesfaktor ‚aufzubrechen‘ und statt des Tages die ‚mehr vom leben zeit‘ einzuführen. So kann das Zeitkontingent viel flexibler – zum Beispiel auch stundenweise – genutzt werden.“

Wertschätzung für die Arbeit in Blaulicht-Organisationen

Zusätzlich zu dieser Zeitressource, die frei für ehrenamtliches Engagement genutzt werden kann, führt dm nun eine spezielle Regelung für Tätigkeiten bei Blaulicht-Organisationen ein. Ob Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung oder Rettungsdienst: dm Mitarbeitende, die sich in ihrer Freizeit in Blaulicht-Organisationen engagieren, erhalten neben der „mehr vom leben zeit“ künftig ein zusätzliches Kontingent an bezahlten Stunden für ihren Einsatz: die „mehr vom blaulicht zeit“. „Die gesetzlichen Regelungen bringen es mit sich, dass sich der größte Teil der Arbeitnehmer für einen Blaulicht-Einsatz Urlaub oder Zeitausgleich nehmen muss. Wenn sich Einsätze häufen, kann das zu einer Überlastung der Menschen führen und in weiterer Folge zu einem Rückgang des Engagements. In unserer Gesellschaft können wir uns darauf verlassen, dass Feuerwehr oder Rettung zu Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird. Dafür, dass das weiterhin so bleibt, möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten mit unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag leisten“, betont Reisinger. „Wir feiern dieses Jahr nicht nur unseren 50. Geburtstag, sondern wir feiern alle Menschen, die sich mit ‚Lust an Zukunft‘ in der Gemeinschaft einbringen. Mit der Einführung der ‚mehr vom blaulicht zeit‘ unterstreichen wir zusätzlich den hohen Stellenwert ehrenamtlicher Tätigkeit in Blaulicht-Organisationen.“

Bezahlte Dienstfreistellung bei Großschadensereignissen

Bislang hatten ausschließlich Handelsmitarbeiter nach dem Arbeiter-Kollektivvertrag (Reinigungskräfte, Regalbetreuung, Filialkommissionierung in Märkten) einen Anspruch auf sechs bezahlte Dienstfreistellungen pro Jahr bei Großschadensereignissen. Diesen Anspruch weitet das Unternehmen nun auf alle Kollektivverträge aus. Bedingung für die Nutzung bleibt dabei die Mitgliedschaft in einer zivilen Einsatzorganisation. „Bei uns können jetzt auch Handels-Angestellte und Mitarbeitende bei dmTECH sowie Kolleginnen und Kollegen aus dem dm friseur- oder kosmetikstudio unkompliziert und schnell unterstützen“, erklärt Reisinger. „In Ausnahmesituationen – wie beispielsweise bei Naturkatastrophen – sollte Bürokratie nie ein Thema sein. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir mit dieser Maßnahme eine wesentliche Hürde abbauen und das Miteinander sowie den Zusammenhalt in der Gesellschaft weiter stärken können.“

Bessere Verfügbarkeit der Einsatzkräfte für mehr Sicherheit

Wie wichtig diese KV-Ausweitung ist, weiß auch Landesfeuerwehrkommandant FVPräs Günter Trinker: „Die Verfügbarkeit unserer ehrenamtlichen Mitglieder für Einsätze während der Arbeitszeit ist eine der großen Herausforderungen in der heutigen Zeit. Die Aktion von ‚dm‘ stärkt die sogenannte ‚Tageseinsatzbereitschaft‘ der Freiwilligen Feuerwehren und trägt somit dazu bei, die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Feuerwehren auch während der Arbeitszeit zu sichern, wofür wir sehr dankbar sind.“