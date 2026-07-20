Schock beim Grillen: 9 von 10 Grillprodukte ohne Tierwohllabel

Wien/Vösendorf (OTS) -

Tierschutz Austria hat 644 Grillprodukte in 19 Filialen von Billa, Billa Plus, Penny, Lidl, Hofer und Spar untersucht. Das alarmierende Ergebnis: Nur 74 Produkte (11,49 %) tragen ein Siegel für verbesserte Tierwohlstandards – das bedeutet, 9 von 10 Produkten haben kein Tierwohllabel.

Zusätzlich hatten 352 Produkte (54,66 %) überhaupt kein einziges Siegel zu Herkunft, Bio oder Tierwohl. „Beim Einkauf ist oft nicht erkennbar, wie die Tiere gehalten wurden. Das ist für die Verbraucher untragbar“, kritisiert Konsument:innenschutz und Landwirtschaftssprecherin Hanna Zamernik von Tierschutz Austria.

Viel Schatten und wenig Licht im Regal

Penny ist das klare Schlusslicht: Von 75 Produkten hatten 74 kein in der Stichprobe kein Siegel (98,67 %). Weder Bio- noch Tierwohlsiegel waren vorhanden. Am besten schnitt Hofer ab, wo immerhin 32,38 % der Produkte ein Tierwohlsiegel trugen – dennoch bleibt der Gesamtanteil erschreckend niedrig.

Rund jedes fünfte Produkt war in Aktion, das billigste Grillfleisch gab es bereits ab 3,99 Euro pro Kilo.

Angesichts der Testresultate weiß der Konsument bei jedem zehnten Produkt nicht einmal, ob die Tiere aus Österreich oder aus dem Ausland stammen. Tierschutz Austria empfiehlt daher, angesichts dieser Ergebnisse vermehrt vegane Produkte zum Grillen zu verwenden.



Fotos (honorarfrei)

Einkaufstest, in den Filialen 1

Einkaufstest, in den Filialen 2