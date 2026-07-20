LH Mikl-Leitner besuchte Festival „La Gacilly-Baden Photo“ 2026

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte das diesjährige Festival „La Gacilly-Baden Photo“, das größte Open-Air-Fotofestival Europas, in Baden bei Wien. Unter dem Titel „So British!“ widmet sich das Festival bis einschließlich 26. Oktober 2026 der britischen Fotografie und ist dem Andenken der weltbekannten Primatenforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall gewidmet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt, die durch berührende fotografische Arbeiten im öffentlichen Raum erlebbar gemacht werden.

„Mit jährlich über 300.000 Besucherinnen und Besuchern hat sich das Fotofestival in Baden zu einem kulturellen Aushängeschild Niederösterreichs entwickelt, das Niederösterreich als bedeutenden Standort für Fotografie stärkt. Dabei zeigt es eindrucksvoll die Bedeutung von Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft: Es macht relevante Entwicklungen sichtbar, regt zum Nachdenken an und eröffnet neue Perspektiven auf die Welt um uns herum“, unterstrich Mikl-Leitner nach ihrem Besuch.

Die Ausstellung erstreckt sich über rund sieben Kilometer durch die Parkanlagen und das Stadtzentrum von Baden und verwandelt die Stadt für vier Monate in eine beeindruckende Open-Air-Galerie. Seit 2028 schlägt das Festival einen kulturellen Bogen vom bretonischen Dorf La Gacilly im Westen Frankreichs bis nach Baden bei Wien und verbindet internationale Fotokunst mit aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Kooperationen, darunter ein bilaterales Schulprojekt, an dem 16 niederösterreichische und 16 bretonische Schulen teilnehmen - heuer unter dem Titel „Pop-Nature“, oder die stereoskopische Ausstellung „Teufeleien“, die von Queen-Gitarristen Brian May zur Verfügung gestellt wurde – ein MUST SEE! Und auch heuer gibt es wieder den gemeinsam mit der Edition Lammerhuber herausgegebenen umfassenden Festivalkatalog.

Neu ist die Zusammenarbeit mit dem Freiwilligen Center Niederösterreich, um das neue Besucherzentrum des Festivals vier Monate lang kompetent zu betreuen. „Binnen 36 Stunden haben sich 62 Personen gemeldet, die mithelfen wollen, unsere Festivalbesucherinnen und -besucher mit Rat und Tat zu begleiten. Das ist wie ein Ritterschlag für das Festival, dass sich so viele Menschen – und zwar durch alle Altersstufen – so sehr mit dem Festival identifizieren. Freude pur“, so Festivaldirektor Lois Lammerhuber, der trotz der großen Hitze im ersten Festivalmonat fast gleich viele Gäste begrüßen konnte wie um Vorjahr, und damit rechnet, dass es wieder einen neuen Rekord an Besucherinnen und Besuchern geben wird.