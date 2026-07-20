40 Jahre wohnortnahe Beratung der NÖ Wohnungsförderung: Außenstellen auf Bezirkshauptmannschaften feiern Jubiläum

St. Pölten (OTS) -

Seit nunmehr 40 Jahren stehen die Außenstellen der Wohnungsförderung auf den Bezirkshauptmannschaften für wohnortnahe, persönliche Beratung in ganz Niederösterreich. Mit insgesamt zehn Dienststellen bilden sie eine zentrale Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bevölkerung und sind ein wesentlicher Bestandteil des Serviceangebots rund um Bauen, Sanieren und Wohnen.

„Die Außenstellen sind seit vier Jahrzehnten ein Garant dafür, dass kompetente Beratung direkt bei den Menschen ankommt. Sie ermöglichen kurze Wege, persönliche Gespräche und rasche Unterstützung bei allen Fragen zur Wohnbauförderung. Die Kombination aus fachlicher Expertise und regionaler Nähe macht die Außenstellen zu einem unverzichtbaren Bestandteil der niederösterreichischen Wohnbaupolitik und gewährleistet eine flächendeckende Beratung in ganz Niederösterreich“ betont Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl Hofmeister.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort unterstützen bei Anliegen rund um Neubau, Sanierung, Wohnzuschuss sowie Fördermöglichkeiten und begleiten Bürgerinnen und Bürger durch die jeweiligen Verfahren. Ergänzend zu den Beratungsangeboten in den Außenstellen steht die NÖ Wohnbau-Hotline unter der Telefonnummer 02742/22133 zur Verfügung. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr erreichbar. Darüber hinaus informiert und berät die NÖ Wohnungsförderung auch auf ausgewählten Hausbaumessen mit einem eigenen Beratungsstand.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens wird beispielhaft die Dienststelle auf der Bezirkshauptmannschaft Mödling in den Mittelpunkt gestellt. Diese steht stellvertretend für die erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliche Weiterentwicklung aller Außenstellen. Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte zudem Außenstellen-Mitarbeiterin Elisabeth Tischler in Mödling herzlich zu ihrem 45-jährigen Dienstjubiläum und bedankte sich für ihren langjährigen, engagierten Einsatz sowie ihre wertvolle Arbeit.

Alle zehn Dienststellen der NÖ Wohnungsförderung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.noe.gv.at.