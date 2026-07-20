NID – Mit Rückenwind ins zweite Halbjahr

St. Pölten (OTS) -

Die NOE Immobilien Development GmbH blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Neben mehreren Projektstarts und planmäßigen Baufortschritten entwickelt sich auch der Wohnungsverkauf ausgesprochen positiv. Damit stärkt die NID ihre Marktposition und schafft gleichzeitig die Grundlage für eine stabile und wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren.

Das erste Halbjahr zeigt: Qualitativ hochwertiger Wohnraum in guten Lagen bleibt gefragt. Besonders erfreulich ist die Verkaufsbilanz der aktuellen Eigentumsprojekte. So sind im Wohnprojekt „WOLK.HOME“ in Wolkersdorf knapp vor Fertigstellung bereits rund drei Viertel der Eigentumswohnungen verkauft. Ebenso erfolgreich präsentieren sich die kürzlich fertiggestellten Projekte „Fäber²“ in Bad Vöslau und „Das.Schmuckstück“ in Wien 21. Auch hier wurden bereits rund drei Viertel der Wohnungen verkauft und an ihre neuen Eigentümer:innen übergeben.

Mit fünf Projektstarts in Wien und Niederösterreich hat die NID im ersten Halbjahr zudem wichtige Impulse für die weitere Unternehmensentwicklung gesetzt. Insgesamt entstehen dabei rund 200 Wohnungen, die bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Damit schafft die NID hochwertigen Wohnraum in nachgefragten Regionen und leistet einen wichtigen Beitrag, dem steigenden Wohnbedarf in Wien und Niederösterreich gerecht zu werden.

„ Die positive Entwicklung bestätigt, dass wir mit unserer Strategie den richtigen Weg eingeschlagen haben. Unsere Erfahrung, unser starkes Team, die konsequente Ausrichtung auf attraktive Standorte und die hohe Qualität unserer Projekte bilden die Basis dieses Erfolgs. Gleichzeitig investieren wir konsequent in neue Entwicklungsmöglichkeiten, um unser Projektportfolio langfristig weiter auszubauen. “, sagt Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NOE Immobilien Development GmbH.

Blick nach vorne: NID erweitert Projektportfolio

Mit zahlreichen Projekten in Bau, bevorstehenden Fertigstellungen und Wohnungsübergaben sowie weiteren Entwicklungsschritten blickt die NID äußerst positiv auf das zweite Halbjahr. Gleichzeitig richtet das Unternehmen seinen Fokus verstärkt auf den Ankauf neuer Grundstücke und Entwicklungsliegenschaften in Niederösterreich und Wien. Gesucht werden Standorte mit ausgezeichneter Infrastruktur, guter öffentlicher Verkehrsanbindung und nachhaltigem Entwicklungspotenzial in wachstumsstarken Regionen.

Alle Informationen zu den Projekten der NID unter: News - NID

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) mit Sitz in St. Pölten ist einer der führenden Immobilienentwickler in Ostösterreich. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung qualitätsvoller Wohnimmobilien in Bestlagen in Wien und Niederösterreich, die beste Chancen zur Verwertung und Veranlagung bieten. Mit einem aktuellen Projektvolumen von knapp 400 Millionen Euro zählt die NID zu den größten Playern in diesem Marktsegment.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Wohnimmobilien mit durchdachten Grundrissen und hochwertiger Ausstattung an sorgfältig ausgewählten Standorten mit langfristigem Potenzial. Die NID entwickelt sowohl städtische Wohnprojekte als auch Projekte in regionalen und ländlichen Lagen in wachstumsstarken Regionen und setzt dabei auf eine selektive Projektentwicklung mit klarem Fokus auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eingesetzten Kapital. Weitere Informationen: www.nid.immo