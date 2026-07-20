Jugend:info NÖ holt EU-Mittel nach Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Für das Jahr 2026 stehen in Niederösterreich 243.454 Euro für Freiwilligenprojekte des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von gut 30 Prozent. Mit den zusätzlichen Mitteln können rund 15 junge Freiwillige aus ganz Europa für jeweils zwölf Monate in gemeinnützigen Einrichtungen und Organisationen in Niederösterreich mitarbeiten.

„Das Europäische Solidaritätskorps verbindet europäische Zusammenarbeit mit lokalem Engagement. Die erhöhte Förderzusage ist ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Arbeit der Jugend:info NÖ und eröffnet neue Chancen für junge Menschen sowie für Organisationen in Niederösterreich. Internationale Freiwillige bringen neue Perspektiven, Erfahrungen und Ideen mit und bereichern damit die Arbeit vor Ort“, betont Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Freiwilligen unterstützen Vereine, soziale Einrichtungen, Gemeinden und gemeinnützige Organisationen bei ihrer täglichen Arbeit. Gleichzeitig erhalten die jungen Menschen die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln, ihre persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln und Niederösterreich kennenzulernen. Die Jugend:info NÖ begleitet die Freiwilligen sowie die aufnehmenden Organisationen während des gesamten Projekts und unterstützt bei der Organisation und Umsetzung.

Die Jugend:info NÖ ist Regionalstelle für Erasmus+ Jugend und das Europäische Solidaritätskorps in Niederösterreich. Sie informiert, berät und begleitet Gemeinden, Vereine und Organisationen bei der Umsetzung internationaler Jugend- und Freiwilligenprojekte. Interessierte Organisationen können sich laufend an die Jugend:info NÖ wenden, um mehr über die Möglichkeiten einer Beteiligung am Europäischen Solidaritätskorps zu erfahren.

Weitere Informationen zu geförderten Freiwilligenprojekten unter: www.jugendinfo-noe.at/einfach-weg